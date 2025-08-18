Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - ЦСКА
Арда - ЦСКА: онлайн-трансляция 18 августа 2025
Арда
18.08.2025, понедельник, 21:15
Болгария. Первая лига, 5 тур
- : -
Не начался
ЦСКА
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арда - ЦСКА
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Арена Арда
Новости команд
Все
Арда
ЦСКА
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:32
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
8 июля, 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
14 июня, 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
3 июня, 23:11
1
В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив
18 марта, 15:30
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:32
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
8 июля, 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
14 июня, 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
3 июня, 23:11
1
В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив
18 марта, 15:30
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
22 января, 10:10
1
Балотелли может перейти в болгарский клуб
26 сентября 2024, 12:47
Умер обладатель «Золотой бутсы»-1969 Петр Жеков
18 февраля 2023, 14:45
Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы
11 февраля 2023, 19:05
7
В «Кайрате» рассказали о будущем экс-защитника ЦСКА Васина
9 декабря 2022, 11:37
1
Больше новостей
Болгария. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Болгария. Первая лига, 5 тур
Спартак Варна
- : -
16.08.2025
Черно Море
Болгария. Первая лига, 5 тур
Берое
- : -
16.08.2025
Ботев
Болгария. Первая лига, 5 тур
Лудогорец
- : -
17.08.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 5 тур
Ботев Враца
- : -
17.08.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
- : -
18.08.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 5 тур
Спартак Варна
- : -
16.08.2025
Черно Море
Болгария. Первая лига, 5 тур
Берое
- : -
16.08.2025
Ботев
Болгария. Первая лига, 5 тур
Лудогорец
- : -
17.08.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 5 тур
Ботев Враца
- : -
17.08.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
- : -
18.08.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 5 тур
Арда
- : -
18.08.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 6 тур
Добруджа
- : -
23.08.2025
Ботев Враца
Последние матчи
Все
Арда
ЦСКА
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 4 тур
ЦСКА
0 : 0
09.08.2025
Черно Море
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 3 тур
Ботев
0 : 5
04.08.2025
Арда
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 3 тур
Ботев
0 : 5
04.08.2025
Арда
Лига конференций, 2 раунд
ХИК
2 : 2
31.07.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 4 тур
ЦСКА
0 : 0
09.08.2025
Черно Море
Болгария. Первая лига, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
26.07.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 1 тур
Ботев
1 : 1
19.07.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 6 тур
Ботев
0 : 4
26.05.2025
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 5 тур
ЦСКА
2 : 1
17.05.2025
Берое
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: