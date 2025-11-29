Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Спартак Варна - ЦСКА
Спартак Варна - ЦСКА: обзор матча 29 ноября 2025
Спартак Варна
29.11.2025, суббота, 18:30
Болгария. Первая лига, 17 тур
0 : 4
Завершен
ЦСКА
18'
Б. Жордау
70'
S. Godoy
77'
S. Godoy
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Варна - ЦСКА
Завершен
Желтая карточка
Georg Stojanovski
90'
90'
+10'
87'
Замена
Иван Турицов
️️️️➡️️
Бруну Жордау
82'
Замена
Sainey Sanyang
️️️️➡️️
Ángelo Martino
82'
Замена
Мохамед Браими
️️️️➡️️
Santiago Godoy
Замена
Louis Pahama
️️️️➡️️
Daniel Ivanov
78'
77'
ГОЛ! 0:3!
Santiago Godoy
Замена
Saad Moukachar
️️️️➡️️
Aleksandar Georgiev
72'
Замена
Zhak Pehlivanov
️️️️➡️️
Tsvetoslav Marinov
72'
Замена
Emil Yanchev
️️️️➡️️
Damian Yordanov
71'
70'
ГОЛ! 0:2!
Santiago Godoy
Желтая карточка
Илкер Будинов
69'
65'
Замена
Олаус Скарсем
️️️️➡️️
Илиан Илиев
45'
+1'
32'
Желтая карточка
Бруну Жордау
25'
Желтая карточка
Илиан Илиев
18'
ГОЛ! 0:1!
Бруну Жордау
Пас отдал
Илиан Илиев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Варна
23
Maksym Kovalov
ВР
4
Ivan Aleksiev
ЦЗ
44
Angel Granchov
ЦЗ
50
Илкер Будинов
ПЗ
17
Tsvetoslav Marinov
ЦП
88
Damian Yordanov
ЦП
7
Берна
АП
21
Xandy
ЦФ
11
Aleksandar Georgiev
ЦФ
8
Daniel Ivanov
ЦФ
90
Georg Stojanovski
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
ЦСКА
21
Федор Лапоухов
ВР
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
17
Ángelo Martino
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
30
Petko Panayotov
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
9
Santiago Godoy
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Спартак Варна
1
Iliya Shalamanov
ВР
13
Thierno Millimono
ЦЗ
9
Daniel Halachev
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
18
Saad Moukachar
ЦП
39
Kristiyan Kurbanov
ЦП
19
Emil Yanchev
ЦФ
77
Aleksandar Aleksandrov
ЦФ
93
Louis Pahama
ЦФ
ЦСКА
1
Густаво Бусатто
ВР
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
7
Олаус Скарсем
ЦП
19
David Seger
ЦП
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
22
Kevin Dodaj
ЦП
11
Мохамед Браими
ЛВ
3-2-1-4
23
4
44
50
Будинов
17
88
7
Берна
21
90
8
11
4-3-1-2
21
Лапоухов
2
Пастор
5
Деллова
17
14
30
6
Жордау
28
Питтас
73
Илиев
99
9
17
6
6
17
11
18
18
11
88
19
19
88
8
93
93
8
17
3
3
17
6
Жордау
19
Турицов
19
Турицов
6
Жордау
73
Илиев
7
Скарсем
7
Скарсем
73
Илиев
19
19
9
11
Браими
11
Браими
9
Остались в запасе
Спартак Варна
ЦСКА
1
Iliya Shalamanov
ВР
13
Thierno Millimono
ЦЗ
9
Daniel Halachev
ЦП
39
Kristiyan Kurbanov
ЦП
77
Aleksandar Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
1
Густаво Бусатто
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
22
Kevin Dodaj
ЦП
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
1
Iliya Shalamanov
ВР
13
Thierno Millimono
ЦЗ
9
Daniel Halachev
ЦП
39
Kristiyan Kurbanov
ЦП
77
Aleksandar Aleksandrov
ЦФ
Остались в запасе
1
Густаво Бусатто
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
22
Kevin Dodaj
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Спартак Варна - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Главный судья:
Petar Mitrev, Bulgaria
Стадион:
Stadion Spartak, Varna
Посещаемость:
3600
Новости команд
Все
Спартак Варна
ЦСКА
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
8 апреля
2
«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма»
6 апреля
27
«Спартак» приближается к покупке вратаря ЦСКА
28 марта
14
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
2025.01.22 10:10
Балотелли может перейти в болгарский клуб
2024.09.26 12:47
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
8 апреля
2
«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма»
6 апреля
27
«Спартак» приближается к покупке вратаря ЦСКА
28 марта
14
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
2025.01.22 10:10
Балотелли может перейти в болгарский клуб
2024.09.26 12:47
Больше новостей
Последние матчи
Все
Спартак Варна
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 36 тур
Лудогорец
1 : 0
25.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 37 тур
Спартак Варна
3 : 0
22.05.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 36 тур
Монтана
0 : 2
18.05.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 35 тур
Левски
2 : 0
16.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 35 тур
Септември
1 : 0
14.05.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 37 тур
Спартак Варна
3 : 0
22.05.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 36 тур
Монтана
0 : 2
18.05.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 35 тур
Септември
1 : 0
14.05.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 34 тур
Спартак Варна
2 : 1
10.05.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 33 тур
Спартак Варна
1 : 1
06.05.2026
Добруджа
Болгария. Первая лига, 36 тур
Лудогорец
1 : 0
25.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 35 тур
Левски
2 : 0
16.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 34 тур
ЦСКА
1 : 1
13.05.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 33 тур
ЦСКА 1948
0 : 1
08.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 32 тур
ЦСКА
1 : 0
03.05.2026
Лудогорец
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: