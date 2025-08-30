Введите ваш ник на сайте
Спартак Варна - Локомотив Пл: онлайн-трансляция 30 августа 2025

Спартак Варна
30.08.2025, суббота, 19:00
Болгария. Первая лига, 7 тур
- : -
Не начался
Локомотив Пл
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Спартак Варна - Локомотив Пл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Спартак Варна
Локомотив Пл
4
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
4
Больше новостей
Болгария. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
- : -
22.08.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 6 тур
Черно Море
- : -
23.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 6 тур
Добруджа
- : -
24.08.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
- : -
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 6 тур
Славия С
- : -
25.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
- : -
22.08.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 6 тур
Черно Море
- : -
23.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 6 тур
Добруджа
- : -
24.08.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
- : -
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 6 тур
Славия С
- : -
25.08.2025
Арда
Последние матчи
Все
Спартак Варна
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 5 тур
Спартак Варна
1 : 3
16.08.2025
Черно Море
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив Пл
2 : 1
15.08.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 4 тур
Левски
2 : 1
10.08.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 3 тур
Спартак Варна
1 : 1
01.08.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Спартак Варна
1 : 3
16.08.2025
Черно Море
Болгария. Первая лига, 4 тур
Левски
2 : 1
10.08.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 3 тур
Спартак Варна
1 : 1
01.08.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
26.07.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 1 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.07.2025
Берое
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив Пл
2 : 1
15.08.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 2 тур
Монтана
1 : 1
28.07.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 1 тур
Локомотив Пл
1 : 0
21.07.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
0 : 1
25.05.2025
ЦСКА 1948
