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Ботев - Ботев Враца: обзор матча 14 марта 2026

Ботев
14.03.2026, суббота, 16:15
Болгария. Первая лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Ботев Враца
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ботев - Ботев Враца
Завершен
90'
+7'
45'
+2'
Статистика матча Ботев - Ботев Враца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Martin Velikov, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Plovdiv
Посещаемость:
6200
Новости команд
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Ботев
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Локомотив Пл
2 : 1
25.05.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Добруджа
1 : 2
18.05.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 35 тур
Ботев
5 : 0
16.05.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 35 тур
Ботев Враца
1 : 0
14.05.2026
Монтана
Болгария. Первая лига, 36 тур
Локомотив Пл
2 : 1
25.05.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 35 тур
Ботев
5 : 0
16.05.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 34 тур
Ботев
1 : 2
12.05.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 33 тур
Черно Море
2 : 0
09.05.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 32 тур
Ботев
0 : 2
03.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Добруджа
1 : 2
18.05.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 35 тур
Ботев Враца
1 : 0
14.05.2026
Монтана
Болгария. Первая лига, 34 тур
Ботев Враца
1 : 1
10.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 33 тур
Локомотив
2 : 2
05.05.2026
Ботев Враца
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