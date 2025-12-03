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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА - Локомотив Пл
ЦСКА - Локомотив Пл: обзор матча 03 декабря 2025
ЦСКА
03.12.2025, среда, 19:00
Болгария. Первая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив Пл
35'
S. Godoy
90+5'
S. Godoy (П)
84'
J. Perea
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Локомотив Пл
Завершен
Желтая карточка
Santiago Godoy
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Santiago Godoy
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Enzo Espinoza
90'
Желтая карточка
Martin Ruskov
Замена
Kevin Dodaj
️️️️➡️️
Ángelo Martino
90'
90'
Замена
A. Chindris
️️️️➡️️
Martin Ruskov
90'
+6'
84'
ГОЛ! 1:1!
Juan Perea
Пас отдал
Димитар Илиев
78'
Замена
Димитар Илиев
️️️️➡️️
E. Ali
75'
Желтая карточка
I. Ivanov
67'
Желтая карточка
Lucas Ryan
65'
Замена
Gianni Touma
️️️️➡️️
Sevi Idriz
Замена
️️️️➡️️
Илиан Илиев
62'
Замена
Adrián Lapeña
️️️️➡️️
David Seger
62'
48'
Желтая карточка
Кэтэлин Иту
45'
+2'
35'
Желтая карточка
Bojan Milosavljević
ГОЛ! 1:0!
Santiago Godoy
35'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
17
Ángelo Martino
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
19
David Seger
ЦП
7
Олаус Скарсем
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
99
J. Eto'o
ЦФ
9
Santiago Godoy
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Локомотив Пл
1
Bojan Milosavljević
ВР
23
Martin Ruskov
ЦЗ
13
Lucas Ryan
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
2
Adrián Cova
ЦЗ
12
E. Ali
ЦП
94
Кэтэлин Иту
ЦП
22
I. Ivanov
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
9
Juan Perea
ЦФ
7
Sevi Idriz
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
ЦСКА
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
30
Petko Panayotov
ЦП
22
Kevin Dodaj
ЦП
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
24
Yulian Iliev
ЦП
4
Adrián Lapeña
ЦФ
Локомотив Пл
40
Петар Зовко
ВР
5
Todor Pavlov
ЦЗ
21
Petar Andreev
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
10
Gianni Touma
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
4-3-1-2
21
Лапоухов
5
Деллова
14
17
2
Пастор
28
Питтас
7
Скарсем
19
73
Илиев
9
99
4-3-1-2
1
13
21
2
23
12
94
Иту
22
39
Умарбаев
7
9
19
Турицов
19
Турицов
17
22
22
17
19
4
4
19
7
10
10
7
12
14
Илиев
14
Илиев
12
23
4
4
23
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив Пл
1
Густаво Бусатто
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
30
Petko Panayotov
ЦП
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
24
Yulian Iliev
ЦП
Главный тренер
Душан Керкез
40
Петар Зовко
ВР
5
Todor Pavlov
ЦЗ
21
Petar Andreev
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
44
N. Nikolaev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
1
Густаво Бусатто
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
30
Petko Panayotov
ЦП
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
24
Yulian Iliev
ЦП
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
5
Todor Pavlov
ЦЗ
21
Petar Andreev
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
44
N. Nikolaev
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча ЦСКА - Локомотив Пл
1
6
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
15
Офсайды
1
1
Количество передач
457
338
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.48
Информация о матче
Главный судья:
Dimitar Dimitrov, Bulgaria
Стадион:
Balgarska Armiya Stadium, Sofia
Посещаемость:
4000
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