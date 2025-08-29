Введите ваш ник на сайте
Септември - Локомотив: онлайн-трансляция 29 августа 2025

Септември
29.08.2025, пятница, 22:00
Болгария. Первая лига, 7 тур
- : -
Не начался
Локомотив
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Септември - Локомотив
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Септември
Локомотив
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
26 июня, 14:46
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
26 июня, 14:46
Болгария. Первая лига
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
- : -
22.08.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 6 тур
Черно Море
- : -
23.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 6 тур
Добруджа
- : -
24.08.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
- : -
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 6 тур
Славия С
- : -
25.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 6 тур
Последние матчи
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
2 : 1
18.08.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 5 тур
Лудогорец
0 : 0
17.08.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 4 тур
Септември
2 : 3
11.08.2025
Берое
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев
0 : 1
10.08.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 3 тур
Локомотив
3 : 0
03.08.2025
Монтана
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
2 : 1
18.08.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 4 тур
Септември
2 : 3
11.08.2025
Берое
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
2 : 1
01.08.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 2 тур
Септември
1 : 2
27.07.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 1 тур
Лудогорец
5 : 0
19.07.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 5 тур
Лудогорец
0 : 0
17.08.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев
0 : 1
10.08.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 3 тур
Локомотив
3 : 0
03.08.2025
Монтана
Болгария. Первая лига, 2 тур
Арда
1 : 1
27.07.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Локомотив
1 : 1
18.07.2025
Черно Море
18+
  • Читайте нас: 