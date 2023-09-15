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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Рияд
Аль-Хиляль - Аль-Рияд: обзор матча 15 сентября 2023
Аль-Хиляль
15.09.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
6 : 1
Завершен
Аль-Рияд
30'
А. Митрович (П)
45+4'
Я. аш-Шахрани
68'
Н. Аль-Давсари
83'
Малком
86'
С. Аль-Давсари (П)
90+5'
С. Аль-Давсари
90+6'
А. Аль-Закан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Рияд
90'
+6
ГОЛ! 6:1!
А. Аль-Закан
ГОЛ! 6:0!
С. Аль-Давсари
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 5:0!
С. Аль-Давсари
86'
ГОЛ! 4:0!
Малком
Пас отдал
Неймар
83'
Замена
С. Аль-Фараж
️️️️
Р. Невеш
80'
ГОЛ! 3:0!
Н. Аль-Давсари
Пас отдал
Малком
68'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
С. Абдулхамид
64'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Я. аш-Шахрани
64'
Замена
Неймар
️️️️
Микаэл
64'
63'
Замена
А. Тошка
️️️️
М. Аль-Швирех
45'
+8
Желтая карточка
Хуанми
ГОЛ! 2:0!
Я. аш-Шахрани
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
45'
+4
40'
Желтая карточка
Н. Мусона
34'
Желтая карточка
Д. Ндонг
Желтая карточка
С. Абдулхамид
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Митрович
30'
21'
Желтая карточка
Б. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Хуанми
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Буну
12
аш-Шахрани
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
27
Абдулхамид
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
10
Малком
9
Митрович
4-1-1-2-2
25
Кампанья
15
Арсланажич
2
Аль-Швирех
5
Аль-Шувайи
16
Аль-Хайбари
20
Туре
22
Ндонг
17
Мусона
8
Аль-Хараджин
45
Грэй
7
Хуанми
12
аш-Шахрани
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
27
Абдулхамид
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
27
Абдулхамид
8
Невеш
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
8
Невеш
30
Микаэл
10
Неймар
10
Неймар
30
Микаэл
2
Аль-Швирех
14
Тошка
14
Тошка
2
Аль-Швирех
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Рияд
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Рияд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Стадион:
Кинг Фахд
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