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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Шленск
Пуща - Шленск: обзор матча 15 сентября 2023
Пуща
15.09.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 8 тур
1 : 3
Завершен
Шленск
20'
А. Крачун (П)
80'
Э. Экспозито (П)
89'
Б. Индже
90+5'
Э. Экспозито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Шленск
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Экспозито
Вторая желтая
K. Stepien
90'
+4
89'
ГОЛ! 1:2!
Б. Индже
Желтая карточка
K. Stepien
86'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Экспозито
Замена
W. Hajda
️️️️
B. Poczobut
74'
Замена
A. Siemaszko
️️️️
M. Cholewiak
74'
Замена
J. Bartosz
️️️️
H. Tomalski
74'
Желтая карточка
J. Serafin
67'
66'
Замена
М. Науэль
️️️️
М. Жуковски
66'
Замена
Б. Индже
️️️️
P. Samiec-Talar
Желтая карточка
M. Cholewiak
62'
50'
Желтая карточка
Э. Экспозито
46'
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
К. Зохоре
46'
Замена
Ł. Bejger
️️️️
A. Paluszek
Замена
M. Koj
️️️️
P. Mroziński
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Крачун
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
14
Jakub Serafin
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
15
Martin Konczkowski
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
21
Michał Koj
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
25
Marcel Zylla
ЦП
77
Матиас Науэль
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
4-4-2
48
8
22
Крачун
5
3
11
93
6
14
9
10
3-2-5
12
22
Жуковски
3
5
Петков
7
33
10
Экспозито
77
15
17
7
Зохоре
10
17
17
10
8
21
21
8
11
9
9
11
93
70
70
93
7
Зохоре
22
22
7
Зохоре
7
27
Индже
27
Индже
7
22
Жуковски
77
Науэль
77
Науэль
22
Жуковски
3
44
44
3
Остались в запасе
Пуща
Шленск
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
1
Каспер Треловски
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
25
Marcel Zylla
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
25
Marcel Zylla
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Пуща - Шленск
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
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