В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры

Интересно, как скоро они снова покраснеют?
Пшеки, после распада СССР , хвастались, что они, как редиска, только снаружи были красные, а внутри оставались белые.
Только, я уверен, что внутри они гнилые!
Группе фанатов «Шленска» грозит наказание за антиукраинские баннеры в матче с «Заглембе» (1:2).
В клубе из Вроцлава заявили, что не знали о готовящейся акции, а также пообещали наказать болельщиков.
Им хотят запретить вход на домашние игры. Вычислять «виновных» собираются с помощью камер видеонаблюдения.
- На матче присутствовало около 17 тысяч зрителей.
- Антиукраинские баннеры были посвящены так называемой «Волынской резне».