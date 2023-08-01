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    • В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры

    В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры

    Группе фанатов «Шленска» грозит наказание за антиукраинские баннеры в матче с «Заглембе» (1:2).

    В клубе из Вроцлава заявили, что не знали о готовящейся акции, а также пообещали наказать болельщиков.

    Им хотят запретить вход на домашние игры. Вычислять «виновных» собираются с помощью камер видеонаблюдения.

    • На матче присутствовало около 17 тысяч зрителей.
    • Антиукраинские баннеры были посвящены так называемой «Волынской резне».

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    Источник: Sport.pl

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    01.08.2023 17:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 1 августа, 21:03

      Интересно, как скоро они снова покраснеют?
      Пшеки, после распада СССР , хвастались, что они, как редиска, только снаружи были красные, а внутри оставались белые.
      Только, я уверен, что внутри они гнилые!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 1 августа, 19:44

      ппц, поляк, в Польше(!), не имеет право возмутиться убийством поляков и призывать к ответу виноватых, пусть даже это и было 80 лет назад!!!!.... Где местные навальнята, расскажите мне про светоч демократии и свободу слова???

      4
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    • ...
      Рейтинг: +27151

      slavutiq70 1 августа, 18:30

      А где хвалёная евродемократия ???Народ выражает своё мнение ...

      8
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 1 августа, 18:15

      уже две новости по этой теме - и ни одного фото. исправляйтесь.

      1
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