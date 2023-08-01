В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры

Группе фанатов «Шленска» грозит наказание за антиукраинские баннеры в матче с «Заглембе» (1:2).

В клубе из Вроцлава заявили, что не знали о готовящейся акции, а также пообещали наказать болельщиков.

Им хотят запретить вход на домашние игры. Вычислять «виновных» собираются с помощью камер видеонаблюдения.