Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры

Болельщики клуба польской высшей лиги «Шленск» проявили антиукраинские настроения на матче второго тура чемпионата против «Заглембе» (1:2).
Фанаты из Вроцлава вывесили баннеры следующего содержания: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания Волыни», сообщает издание WP SportoweFakty.
- Болельщики «Шленска» устраивали аналогичную акцию в октябре.
- В марте они вывесили баннер «Это не наш конфликт», за что клуб был оштрафован на 15 тысяч злотых.
- У «Шленска» после 2 туров 1 очко.
Источник: Sports.ru