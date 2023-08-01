Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры

    Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры

    Болельщики клуба польской высшей лиги «Шленск» проявили антиукраинские настроения на матче второго тура чемпионата против «Заглембе» (1:2).

    Фанаты из Вроцлава вывесили баннеры следующего содержания: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания Волыни», сообщает издание WP SportoweFakty.

    • Болельщики «Шленска» устраивали аналогичную акцию в октябре.
    • В марте они вывесили баннер «Это не наш конфликт», за что клуб был оштрафован на 15 тысяч злотых.
    • У «Шленска» после 2 туров 1 очко.

    Новости по теме
    Зеленский выступил с речью перед благотворительным матчем в Лондоне 22
    Украина потребовала исключить 15 россиян из административных органов УЕФА 5
    Суд арестовал российские активы президента «Шахтера» Ахметова: он финансировал украинскую армию 18
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2023 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 12:15

      Дружба дружбой, а табачёк врось. Даже гиена Европы скоро пошлёт этот фашистский режим. Правда Львов им больно охота оттяпать, если конечно Россия даст разрешение. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 