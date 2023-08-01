Дружба дружбой, а табачёк врось. Даже гиена Европы скоро пошлёт этот фашистский режим. Правда Львов им больно охота оттяпать, если конечно Россия даст разрешение. Гыгыгы
Болельщики клуба польской высшей лиги «Шленск» проявили антиукраинские настроения на матче второго тура чемпионата против «Заглембе» (1:2).
Фанаты из Вроцлава вывесили баннеры следующего содержания: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания Волыни», сообщает издание WP SportoweFakty.
- Болельщики «Шленска» устраивали аналогичную акцию в октябре.
- В марте они вывесили баннер «Это не наш конфликт», за что клуб был оштрафован на 15 тысяч злотых.
- У «Шленска» после 2 туров 1 очко.