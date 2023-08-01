Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры

Болельщики клуба польской высшей лиги «Шленск» проявили антиукраинские настроения на матче второго тура чемпионата против «Заглембе» (1:2).

Фанаты из Вроцлава вывесили баннеры следующего содержания: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания Волыни», сообщает издание WP SportoweFakty.