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    Яцек Магера

    Тренер
    Имя Яцек
    Фамилия Магера
    Гражданство Польша
    Дата рождения 1 января 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Легия 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.08.2021 Славия 2 : 2 Легия
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