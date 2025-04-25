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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Погонь
Пуща - Погонь: обзор матча 25 апреля 2025
Пуща
25.04.2025, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 30 тур
4 : 5
Завершен
Погонь
39'
P. Mroziński
46'
D. Szymonowicz
51'
A. Klimek
54'
A. Klimek
5'
Э. Кулурис
45+1'
Э. Кулурис
59'
Э. Кулурис (П)
70'
M. Wedrychowski
90+4'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Погонь
90'
+4
ГОЛ! 4:5!
Э. Кулурис
Пас отдал
W. Lisowski
87'
Замена
A. Klukowski
️️️️
Л. Кутрис
Замена
M. Stępień
️️️️
A. Klimek
78'
Вторая желтая
Г. Барковский
74'
74'
Красная карточка
L. Borges
72'
Замена
J. Lis
️️️️
Л. Вальквист
70'
ГОЛ! 4:4!
M. Wedrychowski
Пас отдал
Э. Кулурис
68'
Замена
K. Smolinski
️️️️
Ф. Ульвестад
68'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
К. Гросицки
Желтая карточка
Г. Барковский
66'
59'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Э. Кулурис
ГОЛ! 4:2!
A. Klimek
Пас отдал
Г. Барковский
54'
ГОЛ! 3:2!
A. Klimek
Пас отдал
K. Stepien
51'
ГОЛ! 2:2!
D. Szymonowicz
46'
Замена
M. Radecki
️️️️
R. Yakuba
46'
Замена
M. Cholewiak
️️️️
H. Tomalski
46'
46'
Замена
W. Lisowski
️️️️
Д. Лончар
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Э. Кулурис
ГОЛ! 1:1!
P. Mroziński
Пас отдал
Г. Барковский
39'
33'
Желтая карточка
Д. Лончар
Замена
Г. Барковский
️️️️
М. Косидис
25'
Желтая карточка
А. Крачун
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кулурис
Пас отдал
K. Łukasiak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
5
Konrad Stepien
(К)
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
19
Jakub Stec
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
3-2-2-2
12
33
5
22
Крачун
3
44
19
7
9
Косидис
10
3-4-3
77
Кожокару
28
Вальквист
22
Лончар
33
Кутрис
19
16
6
Ульвестад
11
Гросицки
4
10
9
Кулурис
10
11
11
10
7
12
12
7
3
17
17
3
9
Косидис
11
Барковский
11
Барковский
9
Косидис
22
Лончар
25
25
22
Лончар
11
Гросицки
27
27
11
Гросицки
28
Вальквист
17
17
28
Вальквист
33
Кутрис
20
20
33
Кутрис
6
Ульвестад
61
61
6
Ульвестад
Остались в запасе
Пуща
Погонь
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
20
J. Blagaic
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
20
J. Blagaic
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Пуща - Погонь
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
13
Офсайды
0
1
Количество передач
215
478
Сейвы
4
0
Точность передач %
64
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Niepolomicach, Niepolomice
Новости команд
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Пуща
Погонь
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1
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