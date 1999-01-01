«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали

Как сообщает «Чемпионат», центральный защитник «Погони» Лаша Двали попал в сферу интересов «Рубина».

23-летний футболист перешел в польский клуб из «Шленска» летом 2017 года. В своей карьере выступал за английский, турецкий и немецкий клубы.