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    «Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали

    Как сообщает «Чемпионат», центральный защитник «Погони» Лаша Двали попал в сферу интересов «Рубина».

    23-летний футболист перешел в польский клуб из «Шленска» летом 2017 года. В своей карьере выступал за английский, турецкий и немецкий клубы.

    • В текущем сезоне грузин провел за «Погонь» 13 матчей в чемпионате Польши, записав на свой счет один мяч и одну голевую передачу.
    • В активе защитника 14 игр и один гол [в товарищеской встрече] за национальную сборную.
    • Контракт Двали с «Погонью» рассчитан до декабря 2019 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2752

      Skull_Boy 4 минуты назад

      Рубин никого не купит и хватит наливать дурь в уши у них заперт еще на сезон и потолок это взять в аренду или бесплатно

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