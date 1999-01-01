«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали

Рубин никого не купит и хватит наливать дурь в уши у них заперт еще на сезон и потолок это взять в аренду или бесплатно
Как сообщает «Чемпионат», центральный защитник «Погони» Лаша Двали попал в сферу интересов «Рубина».
23-летний футболист перешел в польский клуб из «Шленска» летом 2017 года. В своей карьере выступал за английский, турецкий и немецкий клубы.
- В текущем сезоне грузин провел за «Погонь» 13 матчей в чемпионате Польши, записав на свой счет один мяч и одну голевую передачу.
- В активе защитника 14 игр и один гол [в товарищеской встрече] за национальную сборную.
- Контракт Двали с «Погонью» рассчитан до декабря 2019 года.