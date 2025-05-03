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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Пуща
Лех - Пуща: обзор матча 03 мая 2025
Лех
03.05.2025, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 31 тур
8 : 1
Завершен
Пуща
3'
А. Голизаде
14'
А. Голизаде
16'
М. Ишак
32'
А. Соуза
35'
А. Соуза
56'
М. Ишак
64'
K. Lisman
82'
Д. Хотич
21'
Я. Атанасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Пуща
ГОЛ! 8:1!
Д. Хотич
Пас отдал
А. Милич
82'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
Д. Хаканс
79'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
М. Ишак
70'
67'
Замена
J. Blagaic
️️️️
J. Serafin
ГОЛ! 7:1!
K. Lisman
Пас отдал
Д. Хаканс
64'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Козубал
61'
Замена
K. Lisman
️️️️
А. Голизаде
61'
ГОЛ! 6:1!
М. Ишак
Пас отдал
А. Милич
56'
46'
Замена
R. Yakuba
️️️️
D. Abramowicz
46'
Замена
M. Radecki
️️️️
M. Stępień
46'
Замена
Ł. Sołowiej
️️️️
А. Крачун
ГОЛ! 5:1!
А. Соуза
35'
ГОЛ! 4:1!
А. Соуза
Пас отдал
Д. Хаканс
32'
21'
ГОЛ! 3:1!
Я. Атанасов
Пас отдал
А. Крачун
ГОЛ! 3:0!
М. Ишак
Пас отдал
А. Голизаде
16'
ГОЛ! 2:0!
А. Голизаде
Пас отдал
Ж. Перейра
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Голизаде
Пас отдал
Ж. Перейра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
53
Sammy Dudek
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
19
Jakub Stec
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Мрозек
27
16
Милич
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
24
Ягелло
11
Хаканс
77
Соуза
8
Голизаде
9
Ишак
3-3-4
12
33
8
5
44
21
Атанасов
22
Крачун
7
12
14
11
43
Козубал
10
Хотич
10
Хотич
43
Козубал
8
Голизаде
56
56
8
Голизаде
11
Хаканс
18
Фиабема
18
Фиабема
11
Хаканс
9
Ишак
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Ишак
33
3
3
33
22
Крачун
27
27
22
Крачун
12
17
17
12
14
20
20
14
Остались в запасе
Лех
Пуща
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
53
Sammy Dudek
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
19
Jakub Stec
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
53
Sammy Dudek
ЦП
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
19
Jakub Stec
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Лех - Пуща
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
5
8
Офсайды
1
2
Количество передач
591
286
Сейвы
8
0
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
25226 из 41609 зрителей (60%)
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