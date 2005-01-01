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    Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»

    Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что информация о переговорах ЦСКА с полузащитником «Шленска» Пшемыславом Плахетой не соответствует действительности.

    «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт. Пшемыслав Плахета – неплохой футболист, заслуживающий внимания. Молодой, 22 года, игрок польской молодежки, один из лидеров «Шленска» (7 голов и 5 ассистов в 31 матче), идущего на четвертом месте в Экстраклассе.

    Насколько мне известно из общения с клубом, ЦСКА полузащитника не ищет, хоть в недавнем интервью Виктор Гончаренко говорил об обратном. Насколько я знаю, только одна позиция требует укрепления. И это не позиция Плахеты.

    Польские коллеги рассказали, что кто-то завел твиттер-аккаунт, через который и вбросили информацию про Плахету. Она не имеет ничего общего с реальностью. Сначала это вызвало какой-то интерес, а скоро сойдет на нет», – написал агент в своем телеграм-канале.

    • Ранее сообщалось, что ЦСКА готов купить 22-летнего поляка за 2,7 миллиона евро и заключить с ним четырехлетний контракт.
    • В текущем сезоне хавбек забил семь голов и сделал пять ассистов в 31 матче.

    Источник: Телеграм-канал Александра Маньякова

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