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    Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона

    Защитник «Шленска» Пшемыслав Плахета может перейти в ЦСКА.

    По данным источника, за 22-летнего игрока ЦСКА готов отдать 2,7 миллиона евро.

    Московский клуб предлагает поляку четырехлетний контракт.

    • Во вчерашнем матче чемпионата Польши против «Краковии» (3:2) Плахета сделал дубль и отдал голевой пас.
    • Плахета в нынешнем сезоне сыграл в 31 матче, забил семь мячей и отдал четыре голевых передачи.

    Источник: Jezioro Sportu

    Спортивное новостное издание из Польши. Аудитория твиттера – восемь тысяч человек.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10431

      Garrincha58 14 минут назад

      а Гинер и не знает про это

      0
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      Рейтинг: +1250

      каа 56 минут назад

      Я, как понимаю, он левый защитник...на бровку?!

      0
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      Рейтинг: +517

      elessar arnor 1 час назад

      Васин почувствовал холодок

      за очередной косяк против Зенита в глубокий запас и слить побыстрее, вреда больше, чем от Карпова

      0
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      Рейтинг: +3101

      InterMilLano1908 1 час назад

      Хорош, вполне неплохое усиление

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