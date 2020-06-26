Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона

Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона

26 июня 2020, 10:50
5

Защитник «Шленска» Пшемыслав Плахета может перейти в ЦСКА.

По данным источника, за 22-летнего игрока ЦСКА готов отдать 2,7 миллиона евро.

Московский клуб предлагает поляку четырехлетний контракт.

  • Во вчерашнем матче чемпионата Польши против «Краковии» (3:2) Плахета сделал дубль и отдал голевой пас.
  • Плахета в нынешнем сезоне сыграл в 31 матче, забил семь мячей и отдал четыре голевых передачи.

Источник: Jezioro Sportu

Спортивное новостное издание из Польши. Аудитория твиттера – восемь тысяч человек.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Шленск
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1593158188
Хорош, вполне неплохое усиление
Ответить
каа
1593161550
Я, как понимаю, он левый защитник...на бровку?!
Ответить
Garrincha58
1593164078
а Гинер и не знает про это
Ответить
Давид59
1593165594
Посмотрел Википедию. Никакой он не защитник. Левый вингер. А ЦСКА вообще-то защитники нужны. Особенно центральные
Ответить
кто там
1593170404
Не плохой такой защитник, забивает поболее деревянного чалова.
Ответить
Главные новости
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
5
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
12
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
3
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
3
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
1
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
27
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+