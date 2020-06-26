Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона

Защитник «Шленска» Пшемыслав Плахета может перейти в ЦСКА.
По данным источника, за 22-летнего игрока ЦСКА готов отдать 2,7 миллиона евро.
Московский клуб предлагает поляку четырехлетний контракт.
- Во вчерашнем матче чемпионата Польши против «Краковии» (3:2) Плахета сделал дубль и отдал голевой пас.
- Плахета в нынешнем сезоне сыграл в 31 матче, забил семь мячей и отдал четыре голевых передачи.
Источник: Jezioro Sportu
Спортивное новостное издание из Польши. Аудитория твиттера – восемь тысяч человек.