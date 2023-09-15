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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Рух
Гурник - Рух: обзор матча 15 сентября 2023
Гурник
15.09.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 8 тур
1 : 0
Завершен
Рух
52'
L. Podolski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Рух
Замена
M. Siplak
️️️️
Э. Янжа
90'
+2
Замена
P. Krawczyk
️️️️
L. Podolski
90'
+1
81'
Замена
T. Foszmańczyk
️️️️
M. Kozak
76'
Замена
J. Sedlak
️️️️
S. Szymanski
76'
Замена
P. Baranowski
️️️️
M. Bartolewski
Замена
P. Olkowski
️️️️
A. Kapralik
75'
69'
Замена
D. Steczyk
️️️️
K. Michalski
69'
Замена
J. Letniowski
️️️️
P. Sikora
Желтая карточка
D. Yokota
66'
64'
Желтая карточка
P. Sikora
55'
Желтая карточка
D. Szczepan
Желтая карточка
К. Триантафиллопулос
54'
ГОЛ! 1:0!
L. Podolski
Пас отдал
С. Муселик
52'
Желтая карточка
Э. Янжа
49'
48'
Желтая карточка
M. Bartolewski
48'
Желтая карточка
T. Wójtowicz
Замена
D. Pacheco
️️️️
Ш. Чиж
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
26
Damian Rasak
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Рух
1
Michał Buchalik
ВР
21
Maciej Sadlok
ЦЗ
4
Przemysław Szur
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
8
Patryk Sikora
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
7
Miłosz Kozak
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
95
Daniel Szczepan
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Гурник
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
20
Mateusz Chmarek
ЦП
8
Dani Pacheco
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Рух
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
3-3-4
31
26
Яницки
13
Янжа
96
26
10
55
Чиж
13
Триантафиллопулос
70
Муселик
20
17
3-5-1-1
1
21
4
14
8
6
7
33
20
26
95
20
16
16
20
55
Чиж
8
8
55
Чиж
13
Янжа
18
18
13
Янжа
10
22
22
10
14
25
25
14
7
10
10
7
8
7
7
8
20
16
16
20
26
11
11
26
Остались в запасе
Гурник
Рух
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
20
Mateusz Chmarek
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
71
Виктор Длугош
ПВ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Остались в запасе
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
20
Mateusz Chmarek
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
Остались в запасе
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
71
Виктор Длугош
ПВ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Ярослав Скробач
Статистика матча Гурник - Рух
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
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