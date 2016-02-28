«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши

«Легия» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Польши. Это стало возможным благодаря победе варшавской команды над «Рухом» (2:0) во встрече 24-го тура польского первенства, и потере трех очков «Пястом» в игре с «Лехией» (1:3). Напомним, Черчесов возглавил «Легию» в начале октябре 2015-го года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца следующего сезона.

Чемпионат Польши. Экстракласа

Легия (Варшава) – Рух (Хожув) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Олекси, 31 (автогол); 2:0 – Глоушек, 49.