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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Фат
Халидж - Аль-Фат: обзор матча 15 сентября 2023
Халидж
15.09.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Фат
82'
Ф. Мартинш (П)
10'
М. Батна
13'
М. Батна
66'
С. Бендебка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Фат
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
Х. Нарей
90'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Мартинш
82'
81'
Вторая желтая
А. Мухтар
77'
Замена
А. Аль-Зубайди
️️️️
С. Баатия
Замена
С. Аль-Хамсл
️️️️
А. Салех Аль-Хайдар
76'
Замена
Б. Аль-Мутайри
️️️️
П. Ребошу
76'
Замена
Х. Аль-Абдан
️️️️
И. Родригес
75'
70'
Замена
М. Аль-Саид
️️️️
Т. Бухумаид
66'
ГОЛ! 0:3!
С. Бендебка
Пас отдал
Л. Зелараян
Замена
М. Хамзи
️️️️
Х. Аль-Сумайри
64'
58'
Желтая карточка
А. Мухтар
Желтая карточка
П. Ребошу
42'
13'
ГОЛ! 0:2!
М. Батна
Пас отдал
С. Бендебка
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Батна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
5
Ченг Ву-Ен
ОП
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
8
Али Мухтар
ОП
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Сехич
3
Аль-Хабрани
17
Лопес
5
Ребошу
88
Аль-Сумайри
5
Ву-Ен
25
Аль-Хайдар
10
Мартинш
7
Нарей
7
Родригес
10
Шериф
3-3-1-3
35
Ринне
17
Саадан
64
Денайе
25
Бухумаид
28
Бендебка
8
Мухтар
6
Аль-Хассан
15
Баатия
11
Батна
10
Зелараян
37
Тельо
5
Ребошу
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
5
Ребошу
25
Аль-Хайдар
39
Аль-Хамсл
39
Аль-Хамсл
25
Аль-Хайдар
7
Родригес
99
Аль-Абдан
99
Аль-Абдан
7
Родригес
7
Нарей
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
7
Нарей
88
Аль-Сумайри
15
Хамзи
15
Хамзи
88
Аль-Сумайри
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
25
Бухумаид
2
Аль-Саид
2
Аль-Саид
25
Бухумаид
Остались в запасе
Халидж
Аль-Фат
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
26
Мустафа Малайека
ВР
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Халидж - Аль-Фат
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
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