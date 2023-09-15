Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Нюрнберг - Гройтер Фюрт
Нюрнберг - Гройтер Фюрт: обзор матча 15 сентября 2023
Нюрнберг
15.09.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
45+1'
Д. Узун (П)
8'
D. Michalski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Гройтер Фюрт
90'
Желтая карточка
М. Мейерхофер
Замена
Я. Хорн
️️️️
И. Маркес
89'
87'
Замена
М. Мейерхофер
️️️️
О. Киомурцоглу
78'
Желтая карточка
Д. Србени
74'
Замена
Л. Петков
️️️️
Ю. Грин
73'
Замена
Д. Србени
️️️️
Д. Абиама
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Т. Думан
68'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Б. Голлер
68'
65'
Замена
У. Хаддади
️️️️
Н. Гисельман
65'
Замена
А. Зиб
️️️️
Т. Лемперле
Желтая карточка
Й. Кастроп
56'
Замена
Т. Хандверкер
️️️️
Н. Браун
47'
Замена
Й. Кастроп
️️️️
A. Loune
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Узун
45'
+1
Желтая карточка
Я. Гьямера
37'
27'
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
8'
ГОЛ! 0:1!
D. Michalski
Пас отдал
Ю. Грин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
8
Тайлан Думан
ЦП
30
Ali Loune
ЦП
42
Джан Узун
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
66
Maximilian Dietz
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
17
Йенс Кастроп
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
22
Энрико Валентини
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
1
Jan Reichert
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
Гройтер Фюрт
25
Леон Шаффран
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
5
Philipp Müller
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
4-4-1-2
19
Хюбнер
4
Маркес
11
Браун
30
Гьямера
8
Думан
42
Узун
44
30
14
Голлер
25
37
Шлаймер
4-1-2-3
1
Линде
2
Аста
27
Иттер
4
17
Гисельман
14
Киомурцоглу
66
37
Грин
19
Лемперле
18
Абиама
10
Хргота
4
Маркес
38
Хорн
38
Хорн
4
Маркес
11
Браун
29
Хандверкер
29
Хандверкер
11
Браун
8
Думан
17
Дели
17
Дели
8
Думан
30
17
Кастроп
17
Кастроп
30
14
Голлер
15
Унгбо
15
Унгбо
14
Голлер
17
Гисельман
4
Хаддади
4
Хаддади
17
Гисельман
14
Киомурцоглу
28
Мейерхофер
28
Мейерхофер
14
Киомурцоглу
37
Грин
25
Петков
25
Петков
37
Грин
18
Абиама
7
Србени
7
Србени
18
Абиама
19
Лемперле
9
Зиб
9
Зиб
19
Лемперле
Остались в запасе
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
22
Энрико Валентини
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
1
Jan Reichert
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
25
Леон Шаффран
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
5
Philipp Müller
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
22
Энрико Валентини
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
1
Jan Reichert
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
Остались в запасе
25
Леон Шаффран
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
5
Philipp Müller
ЦП
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Нюрнберг - Гройтер Фюрт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Новости команд
Все
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+