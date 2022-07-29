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    Борис Шоммерс

    Тренер
    Имя Борис
    Фамилия Шоммерс
    Команда Нюрнберг
    Гражданство Германия
    Дата рождения 19 января 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нюрнберг 4 3 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.07.2022 Каан-Мариенборн 0 : 2 Нюрнберг
    18.10.2022 Мангейм 0 : 1 Нюрнберг
    08.02.2023 Нюрнберг 2(5) : 1(3) Фортуна
    05.04.2023 Нюрнберг 0 : 0 Штутгарт
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