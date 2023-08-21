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    Расписание матчей 21-08-2023

    июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
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    США. МЛС 2023, 34 тур
    21 августа, понедельник
    02:30
    Коламбус
    Цинциннати
    Не начался
    США. МЛС 2023, 35 тур
    21 августа, понедельник
    02:30
    Интер
    Шарлотт
    Не начался
    21 августа, понедельник
    02:30
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Ди Си Юнайтед
    Не начался
    21 августа, понедельник
    02:30
    Нью-Йорк Сити
    Миннесота Юнайтед
    Не начался
    21 августа, понедельник
    02:30
    Филадельфия Юнион
    Даллас
    Не начался
    21 августа, понедельник
    02:30
    Торонто
    Монреаль Импакт
    Не начался
    21 августа, понедельник
    03:30
    Чикаго Файр
    Орландо Сити
    Не начался
    21 августа, понедельник
    03:30
    Хьюстон
    Портленд
    Не начался
    21 августа, понедельник
    03:30
    Нэшвилл
    Нью-Инглэнд Революшн
    Не начался
    21 августа, понедельник
    04:30
    Сент-Луис
    Остин
    Не начался
    21 августа, понедельник
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Реал Солт-Лейк
    Не начался
    США. МЛС 2023, 36 тур
    21 августа, понедельник
    05:30
    Лос-Анджелес
    Колорадо
    Не начался
    21 августа, понедельник
    05:30
    Сиэтл
    Атланта Юнайтед
    Не начался
    21 августа, понедельник
    05:30
    Ванкувер Уайткепс
    Сан-Хосе
    Не начался
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