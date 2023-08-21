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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Портленд
Динамо Хьюстон - Портленд: обзор матча 21 августа 2023
Динамо Хьюстон
21.08.2023, понедельник, 03:30
США. МЛС, 35 тур
5 : 0
Завершен
Портленд
5'
А. Басси (П)
11'
Н. Киньонес
14'
К. Бэйрд
45+3'
Ф. Эскобар
63'
Б. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Портленд
90'
Желтая карточка
М. Араухо
89'
Желтая карточка
Эвандер
Замена
Д. Стерес
️️️️
Э. Святченко
78'
Замена
С. Ковальчик
️️️️
Артур
73'
69'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Х. Москера
ГОЛ! 5:0!
Б. Смит
Пас отдал
С. Кларк
63'
Замена
️️️️
Микаэл
62'
Замена
Л. Кайседо
️️️️
Э. Эррера
61'
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Киньонес
61'
46'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Ф. Боли
46'
Замена
Э. Миллер
️️️️
К. Браво
46'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Й. Чара
46'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Асприлья
Желтая карточка
Г. Дорси
45'
+6
ГОЛ! 4:0!
Ф. Эскобар
Пас отдал
К. Бэйрд
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Д. Жупарич
Желтая карточка
Ф. Эскобар
22'
ГОЛ! 3:0!
К. Бэйрд
Пас отдал
А. Карраскилья
14'
ГОЛ! 2:0!
Н. Киньонес
Пас отдал
Э. Эррера
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Басси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
10
Эвандер
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Дорси
28
Святченко
16
Микаэл
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
8
Карраскилья
7
Киньонес
10
Басси
21
Бэйрд
4-3-1-2
31
Ивачич
29
Москера
20
Араухо
13
Жупарич
26
Браво
8
Паредес
6
Акоста
10
Эвандер
8
Чара
27
Асприлья
9
Боли
7
Киньонес
14
Смит
14
Смит
7
Киньонес
28
Святченко
5
Стерес
5
Стерес
28
Святченко
16
Эррера
27
Кайседо
27
Кайседо
16
Эррера
6
Артур
7
Ковальчик
7
Ковальчик
6
Артур
8
Чара
33
Мабиала
33
Мабиала
8
Чара
26
Браво
15
Миллер
15
Миллер
26
Браво
27
Асприлья
29
Бланко
29
Бланко
27
Асприлья
9
Боли
99
Мора
99
Мора
9
Боли
29
Москера
11
Незгода
11
Незгода
29
Москера
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Портленд
13
Эндрю Тарбелл
ВР
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Динамо Хьюстон - Портленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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