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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Вайле
Виборг - Вайле: обзор матча 21 августа 2023
Виборг
21.08.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Вайле
86'
Р. Жуниор
64'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Вайле
90'
+5
Желтая карточка
Д. Соренсен
90'
+2
Замена
Д. Колингер
️️️️
Х. Барри
ГОЛ! 1:1!
Р. Жуниор
Пас отдал
Д. Якобс
86'
Замена
Д. Якобс
️️️️
М. Вестергор
84'
Замена
Н. Томас
️️️️
И. Саид
73'
Желтая карточка
М. Вестергор
70'
Замена
М. Сендергор
️️️️
Й. Греннинг
66'
65'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
M. Elvius
65'
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
Э. Офори
65'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
T. Lauritsen
64'
ГОЛ! 0:1!
Г. Онугха
Пас отдал
К. Киркегор
59'
Желтая карточка
К. Киркегор
46'
Замена
К. Киркегор
️️️️
М. Джувара
3'
Желтая карточка
М. Альборнос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
19
Сержинью
ЛВ
13
Йеппе Греннинг
ОП
28
Магнус Вестергор
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Вайле
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
26
Джилли Соренсен
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ЦП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лунд
5
Бюрги
23
Бундгор
5
Залетел
24
Аньембе
13
Греннинг
28
Вестергор
6
Бонде
19
Сержинью
19
Саид
18
Эмента
3-2-2-1-2
1
Тротт
59
21
Велков
3
Альборнос
6
Альбентоса
25
Провстгор
22
5
Барри
7
Джувара
7
Онугха
15
Офори
13
Греннинг
6
Сендергор
6
Сендергор
13
Греннинг
28
Вестергор
23
Якобс
23
Якобс
28
Вестергор
19
Саид
27
Томас
27
Томас
19
Саид
5
Барри
20
Колингер
20
Колингер
5
Барри
15
Офори
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
15
Офори
59
26
Соренсен
26
Соренсен
59
7
Джувара
10
Киркегор
10
Киркегор
7
Джувара
22
78
Ассеннун
78
Ассеннун
22
Остались в запасе
Виборг
Вайле
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Виборг - Вайле
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
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