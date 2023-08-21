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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - АЕК
Арис - АЕК: обзор матча 21 августа 2023
Арис
21.08.2023, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
88'
М. Шполярич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - АЕК
ГОЛ! 1:0!
М. Шполярич
88'
83'
Замена
Р. Мамас
️️️️
Г. Ледеш
Замена
В. Николич
️️️️
М. Маямбела
75'
64'
Замена
Н. Томович
️️️️
В. Роберж
64'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Б. Гама
64'
Замена
Ф. Соль
️️️️
В. Каптум
Замена
М. Шполярич
️️️️
Л. Бенгтссон
63'
Замена
Кажу
️️️️
С. Яго
46'
Желтая карточка
С. Урошевич
22'
11'
Желтая карточка
Б. Гама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Арис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
31
Кажу
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
10
Матия Шполярич
ОП
22
Велько Николич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
6
Эрик Боакье
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
42
Мариос Циорцис
ЛВ
66
Рафаил Мамас
ОП
41
Mathías González
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
4-2-2-2
1
Алвес
28
Урошевич
5
Мукету-Муссунда
20
Яго
19
Сане
5
Браун
37
Сзоке
14
Бенгтссон
21
Маямбела
14
Степински
7
Монтнор
3-2-2-3
12
Пирич
28
Санчес
27
Роберж
14
Гарсия
7
Ледеш
8
Понс
16
Гама
6
Каптум
9
Гьюрчо
15
Миличевич
21
Лопеш
20
Яго
31
Кажу
31
Кажу
20
Яго
14
Бенгтссон
10
Шполярич
10
Шполярич
14
Бенгтссон
21
Маямбела
22
Николич
22
Николич
21
Маямбела
27
Роберж
4
Томович
4
Томович
27
Роберж
7
Ледеш
66
Мамас
66
Мамас
7
Ледеш
6
Каптум
9
Соль
9
Соль
6
Каптум
16
Гама
10
Тричковски
10
Тричковски
16
Гама
Остались в запасе
Арис
АЕК
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
23
Карол Струски
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
6
Эрик Боакье
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
42
Мариос Циорцис
ЛВ
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
23
Карол Струски
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
6
Эрик Боакье
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
42
Мариос Циорцис
ЛВ
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Арис - АЕК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
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АЕК
2 : 0
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