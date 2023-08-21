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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Фенербахче
Самсунспор - Фенербахче: обзор матча 21 августа 2023
Самсунспор
21.08.2023, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
62'
Э. Джеко
90+8'
С. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Фенербахче
90'
+8
ГОЛ! 0:2!
С. Шиманьски
Пас отдал
И. Кахведжи
90'
+7
Желтая карточка
М. Мюлдюр
Желтая карточка
Р. ван Дронгелен
90'
+7
Замена
M. Ali Özbaskıcı
️️️️
М. Бола
86'
Замена
С. Айдогду
️️️️
О. Нтчам
86'
85'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
М. Хакан Яндас
85'
Замена
Б. Элмаз
️️️️
Фред
78'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
С. Азиз
78'
Замена
У. Найир
️️️️
Э. Джеко
Замена
O. Çelik
️️️️
Э. Килинк
71'
64'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Ундер
62'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Ундер
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
М. Фофана
59'
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
Т. Антальялы
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
27
Gaëtan Laura
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
14
Умут Найир
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-3-2-1
1
Кочук
5
55
ван Дронгелен
7
Фофана
16
Бола
14
Антальялы
19
Шиндлер
27
10
Нтчам
11
Килинк
3-4-2-1
70
Эгрибаят
24
Остерволде
4
Джику
4
Азиз
5
Юкшек
7
Фред
8
Яндас
24
Кадиоглу
7
Ундер
10
Тадич
10
Джеко
10
Нтчам
8
Айдогду
8
Айдогду
10
Нтчам
16
Бола
20
20
16
Бола
7
Фофана
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
7
Фофана
14
Антальялы
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
14
Антальялы
11
Килинк
88
88
11
Килинк
4
Азиз
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
4
Азиз
7
Фред
28
Элмаз
28
Элмаз
7
Фред
7
Ундер
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Ундер
8
Яндас
17
Шиманьски
17
Шиманьски
8
Яндас
10
Джеко
14
Найир
14
Найир
10
Джеко
Остались в запасе
Самсунспор
Фенербахче
37
Любомир Шатка
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
37
Любомир Шатка
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Самсунспор - Фенербахче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
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31.10.2026
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