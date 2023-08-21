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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Монреаль
Торонто - Монреаль: обзор матча 21 августа 2023
Торонто
21.08.2023, понедельник, 02:30
США. МЛС, 35 тур
2 : 3
Завершен
Монреаль
67'
Ф. Бернардески
90+4'
Ф. Бернардески
18'
М. Шоньер
25'
А. Мабика (АГ)
78'
М. Шоньер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Монреаль
ГОЛ! 2:3!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Д. Осорио
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
Замена
V. Vázquez
️️️️
Б. Сервания
83'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Шоньер
Красная карточка
Р. Петретта
77'
75'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Б. Дюк
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Л. Инсинье
67'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
П. Овусу
61'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Маршалл-Ратти
60'
Замена
A. Coello
️️️️
M. Bradley
46'
Замена
K. Franklin
️️️️
Ф. Ибарра
46'
Желтая карточка
Б. Сервания
45'
+4
38'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
J. Vilsaint
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Мабика
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Шоньер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
23
Брэндон Сервания
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Принс Овусу
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
14
Alonso Coello
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
8
Víctor Vázquez
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
4-1-2-1-3
18
Петретта
40
6
Мабика
3
Маршалл-Ратти
5
Ибарра
23
Сервания
21
Осорио
10
Бернардески
4
30
9
Овусу
4-1-3-3
22
Эррера
6
Кэмпбелл
95
Корбо
2
Ватерман
6
Пьетт
66
Шоньер
24
Салиба
7
Дюк
90
Опоку
99
40
5
Ибарра
19
19
5
Ибарра
4
14
14
4
3
Маршалл-Ратти
10
Инсинье
10
Инсинье
3
Маршалл-Ратти
23
Сервания
8
8
23
Сервания
9
Овусу
9
Сапонг
9
Сапонг
9
Овусу
7
Дюк
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
7
Дюк
99
9
Оффор
9
Оффор
99
Остались в запасе
Торонто
Монреаль
1
Luka Gavran
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
33
Кассиус Майлула
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
1
Luka Gavran
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
33
Кассиус Майлула
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Торонто - Монреаль
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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