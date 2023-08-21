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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Райо Вальекано
Гранада - Райо Вальекано: обзор матча 21 августа 2023
Гранада
21.08.2023, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
75'
А. Гарсия
79'
П. Сисс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Райо Вальекано
Замена
А. Переа
️️️️
Р. Санчес
90'
+2
Замена
Н. Петрович
️️️️
С. Руис
90'
+2
88'
Замена
А. Мумин
️️️️
Ф. Лежен
88'
Замена
Бебе
️️️️
А. Гарсия
Красная карточка
А. Пуэртас
86'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
О. Мелендо
80'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Ж. Гумбау
80'
79'
ГОЛ! 0:2!
П. Сисс
Пас отдал
Р. де Томас
76'
Замена
П. Сисс
️️️️
У. Лопес
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарсия
Пас отдал
У. Лопес
66'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
О. Трехо
66'
Замена
Р. де Томас
️️️️
Р. Нтека
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Х. Кальехон
62'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
50'
50'
Желтая карточка
А. Эрнандес
Желтая карточка
Р. Санчес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
Гранада
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
44
Мартин Паскуаль
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Феррейра
21
Нева
12
Рубио
5
Микел
2
Санчес
6
Гумбау
8
Руис
10
Узуни
15
Сарагоса
21
Мелендо
7
Кальехон
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
15
Эрнандес
18
Эспино
23
Валентин
8
Лопес
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
11
Нтека
8
Руис
18
Петрович
18
Петрович
8
Руис
6
Гумбау
12
Вильяр
12
Вильяр
6
Гумбау
2
Санчес
80
Переа
80
Переа
2
Санчес
7
Кальехон
7
Пуэртас
7
Пуэртас
7
Кальехон
21
Мелендо
18
Дьедиу
18
Дьедиу
21
Мелендо
24
Лежен
2
Мумин
2
Мумин
24
Лежен
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
18
Гарсия
12
Бебе
12
Бебе
18
Гарсия
8
Трехо
19
де Фрутос
19
де Фрутос
8
Трехо
11
Нтека
9
де Томас
9
де Томас
11
Нтека
Остались в запасе
Гранада
Райо Вальекано
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Пако Лопес
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
71
Кике Перес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
44
Мартин Паскуаль
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
71
Кике Перес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
44
Мартин Паскуаль
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Статистика матча Гранада - Райо Вальекано
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
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