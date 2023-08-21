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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Тенерифе
Уэска - Тенерифе: обзор матча 21 августа 2023
Уэска
21.08.2023, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 2 тур
0 : 2
Завершен
Тенерифе
14'
Р. Лопес
50'
В. Рубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Тенерифе
90'
Замена
L. Williams
️️️️
С. Гонсалес
Замена
М. Рико
️️️️
I. Kortajarena
89'
74'
Замена
Э. Соррилья
️️️️
Р. Лопес
74'
Замена
Х. Амо
️️️️
В. Рубио
Замена
А. Канте
️️️️
Х. Муньос
72'
66'
Замена
Анхель
️️️️
Э. Гальего
66'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Ф. Медрано
Замена
M. Loureiro
️️️️
Х. Пулидо
54'
50'
ГОЛ! 0:2!
В. Рубио
46'
Желтая карточка
Ф. Медрано
Замена
Д. Эскриче
️️️️
E. Lombardo
46'
Замена
Ж. Валентин
️️️️
Х. Ньето
46'
45'
Желтая карточка
А. Корредера
24'
Желтая карточка
Э. Гальего
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопес
Пас отдал
В. Рубио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
20
Самуэль Обенг
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
4
José León
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
14
Жерард Валентин
ЦФ
19
Патрик Соко
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
73
Moha Ramos
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
9
Анхель
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
1-4-5
25
Фернандес
5
Пулидо
2
Ньето
10
7
23
4
11
Муньос
3
3
20
Обенг
4-1-3-2
12
Сориано
22
3
Шипчич
6
Гонсалес
3
Медрано
14
Корредера
19
Крус
12
Лопес
20
Рубио
18
Гальего
4
5
Пулидо
15
15
5
Пулидо
10
7
Рико
7
Рико
10
7
30
Эскриче
30
Эскриче
7
2
Ньето
14
Валентин
14
Валентин
2
Ньето
11
Муньос
28
Канте
28
Канте
11
Муньос
3
Медрано
22
Мартинес
22
Мартинес
3
Медрано
6
Гонсалес
5
5
6
Гонсалес
18
Гальего
9
Анхель
9
Анхель
18
Гальего
20
Рубио
24
Амо
24
Амо
20
Рубио
12
Лопес
22
Соррилья
22
Соррилья
12
Лопес
Остались в запасе
Уэска
Тенерифе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Патрик Соко
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Tomeu Nadal
ВР
73
Moha Ramos
ВР
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Патрик Соко
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
73
Moha Ramos
ВР
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Уэска - Тенерифе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
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