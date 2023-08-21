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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе: обзор матча 21 августа 2023
Ванкувер Уайткепс
21.08.2023, понедельник, 05:30
США. МЛС, 36 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Хосе
43'
К. Эспиноса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
Желтая карточка
Р. Галд
90'
90'
Желтая карточка
T. Rodrigues
89'
Желтая карточка
П. Мари
85'
Замена
A. Akinola
️️️️
Ж. Эбобиссе
82'
Желтая карточка
Даниэл
Замена
L. Johnson
️️️️
М. Лаборда
81'
Замена
️️️️
П. Вите
81'
79'
Желтая карточка
Н. Цакирис
73'
Замена
П. Мари
️️️️
C. Cowell
73'
Замена
Д. Менса
️️️️
Х. Монтейру
Замена
А. Ахмед
️️️️
А. Шепф
70'
64'
Замена
Н. Цакирис
️️️️
М. Бальдисимо
62'
Желтая карточка
К. Груэсо
Замена
Р. Галд
️️️️
Р. Рапозо
59'
Замена
С. Адекугбе
️️️️
Р. Ларея
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Эспиноса
39'
Желтая карточка
Х. Монтейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
7
Cade Cowell
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ванкувер Уайткепс
28
Levonte Johnson
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
4-1-2-1-2
1
33
Блэкмон
2
Лаборда
4
Веселинович
22
Ларея
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
21
Рапозо
16
Кордова
24
Уайт
3-1-4-2
42
Даниэл
29
Акапо
97
47
Трауко
55
Бальдисимо
11
Груэсо
7
Эспиноса
35
Монтейру
7
4
Бисон
17
Эбобиссе
2
Лаборда
28
28
2
Лаборда
22
Ларея
3
Адекугбе
3
Адекугбе
22
Ларея
18
Шепф
20
Ахмед
20
Ахмед
18
Шепф
21
Рапозо
25
Галд
25
Галд
21
Рапозо
35
Монтейру
6
Менса
6
Менса
35
Монтейру
7
3
Мари
3
Мари
7
55
Бальдисимо
10
Цакирис
10
Цакирис
55
Бальдисимо
17
Эбобиссе
9
9
17
Эбобиссе
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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