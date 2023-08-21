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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вильярреал Б - Эльденсе
Вильярреал Б - Эльденсе: обзор матча 21 августа 2023
Вильярреал Б
21.08.2023, понедельник, 20:00
Испания. Сегунда, 2 тур
3 : 1
Завершен
Эльденсе
4'
Х. Паскуаль
27'
А. Форес
50'
А. Дель Мораль
34'
Х. Ортуньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал Б - Эльденсе
90'
+13
Пенальти не реализован!
М. Матеу
Замена
P. Íñiguez
️️️️
D. Tasende
89'
72'
Замена
М. Дуэ
️️️️
Х. Ортуньо
Замена
Д. Кольядо
️️️️
Х. Паскуаль
67'
Замена
A. Ferrari
️️️️
А. Форес
67'
Замена
R. Alonso
️️️️
И. Акомах
67'
56'
Замена
И. Чапела
️️️️
А. Ортис
56'
Замена
A. Bernal
️️️️
Ф. Андоне
Замена
T. Geralnik
️️️️
Х. Онтиверос
52'
ГОЛ! 3:1!
А. Дель Мораль
Пас отдал
Х. Онтиверос
50'
Желтая карточка
А. дель Мораль
45'
+4
34'
ГОЛ! 2:1!
Х. Ортуньо
Пас отдал
Т. Абад
ГОЛ! 2:0!
А. Форес
Пас отдал
Х. Онтиверос
27'
18'
Желтая карточка
С. Ортуньо
ГОЛ! 1:0!
Х. Паскуаль
Пас отдал
D. Tasende
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
11
Илиас Акомах
ЦФ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Вильярреал Б
13
Rubén Gómez Peris
ВР
19
Pablo Íñiguez
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
30
Luismi Quirant
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
4-1-1-4
1
Альварес
2
Альтимира
5
дель Мораль
3
3
4
Гарсия
10
Онтиверос
11
Акомах
9
Форес
10
Паскуаль
20
Дель Мораль
1-4-5
13
24
Тимор
21
Матеу
10
16
Ортис
18
Ортуньо
2
Абад
7
Андоне
11
Ортуньо
18
21
3
19
19
3
10
Онтиверос
22
22
10
Онтиверос
11
Акомах
21
21
11
Акомах
10
Паскуаль
7
Кольядо
7
Кольядо
10
Паскуаль
9
Форес
9
9
9
Форес
11
Ортуньо
5
Дуэ
5
Дуэ
11
Ортуньо
7
Андоне
21
21
7
Андоне
16
Ортис
24
Чапела
24
Чапела
16
Ортис
Остались в запасе
Вильярреал Б
Эльденсе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
58
Андони Субиаурре
ВР
30
Luismi Quirant
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
30
Luismi Quirant
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
Главный тренер
Мигель Альварес
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Вильярреал Б - Эльденсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
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Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
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2025.04.29 15:21
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3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
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