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Вильярреал Б
Результаты
Вильярреал Б
Вильярреал
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Сайт:
http://villarrealcf.es/
Тренер:
Мигель Альварес
Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Сегунда. 2023/2024
02.06 | 19:30
Вильярреал Б
1 : 0
Расинг
26.05 | 19:30
Вальядолид
3 : 1
Вильярреал Б
20.05 | 21:30
Вильярреал Б
2 : 2
Альбасете
12.05 | 15:00
Аморебьета
1 : 0
Вильярреал Б
03.05 | 21:30
Вильярреал Б
0 : 3
Леванте
28.04 | 15:00
Спортинг
0 : 3
Вильярреал Б
20.04 | 17:15
Вильярреал Б
1 : 0
Расинг де Феррол
15.04 | 21:30
Алькоркон
1 : 0
Вильярреал Б
07.04 | 17:15
Вильярреал Б
2 : 1
Бургос
31.03 | 19:30
Овьедо
2 : 1
Вильярреал Б
23.03 | 20:30
Вильярреал Б
1 : 2
Леганес
16.03 | 18:15
Эйбар
2 : 0
Вильярреал Б
10.03 | 18:15
Вильярреал Б
0 : 1
Эльче
02.03 | 16:00
Эльденсе
2 : 0
Вильярреал Б
24.02 | 20:30
Вильярреал Б
0 : 0
Сарагоса
17.02 | 18:15
ФК Андорра
1 : 1
Вильярреал Б
11.02 | 16:00
Вильярреал Б
1 : 0
Тенерифе
03.02 | 18:15
Мирандес
3 : 0
Вильярреал Б
28.01 | 18:15
Вильярреал Б
1 : 1
Уэска
20.01 | 20:30
Эспаньол
2 : 1
Вильярреал Б
14.01 | 18:15
Картахена
4 : 1
Вильярреал Б
21.12 | 21:00
Вильярреал Б
1 : 1
Овьедо
18.12 | 22:30
Вильярреал Б
1 : 0
Вальядолид
08.12 | 20:30
Альбасете
2 : 0
Вильярреал Б
04.12 | 22:30
Вильярреал Б
1 : 0
Эйбар
25.11 | 18:15
Расинг
2 : 0
Вильярреал Б
19.11 | 20:30
Вильярреал Б
0 : 0
ФК Андорра
12.11 | 20:30
Тенерифе
0 : 1
Вильярреал Б
04.11 | 18:15
Вильярреал Б
0 : 3
Спортинг
29.10 | 20:30
Леганес
1 : 0
Вильярреал Б
21.10 | 17:15
Вильярреал Б
0 : 3
Мирандес
15.10 | 15:00
Бургос
3 : 2
Вильярреал Б
09.10 | 22:00
Вильярреал Б
3 : 1
Эспаньол
03.10 | 20:00
Леванте
1 : 1
Вильярреал Б
30.09 | 22:00
Вильярреал Б
2 : 2
Алькоркон
24.09 | 15:00
Вильярреал Б
3 : 1
Аморебьета
16.09 | 17:15
Уэска
2 : 2
Вильярреал Б
10.09 | 17:15
Расинг де Феррол
2 : 2
Вильярреал Б
02.09 | 22:00
Вильярреал Б
1 : 2
Картахена
26.08 | 22:30
Эльче
1 : 0
Вильярреал Б
21.08 | 20:00
Вильярреал Б
3 : 1
Эльденсе
12.08 | 22:00
Сарагоса
2 : 0
Вильярреал Б
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