Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вильярреал Б - ФК Андорра
Вильярреал Б - ФК Андорра: обзор матча 19 ноября 2023
Вильярреал Б
19.11.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 16 тур
0 : 0
Завершен
ФК Андорра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал Б - ФК Андорра
Замена
M. Sánchez
️️️️
К. Гарсия
90'
+1
89'
Замена
М. Ньето
️️️️
Х. Лобете
81'
Желтая карточка
С. Сампер
Желтая карточка
Д. Кольядо
78'
Замена
T. Geralnik
️️️️
Х. Паскуаль
74'
Замена
A. Ferrari
️️️️
Х. Онтиверос
73'
Замена
Д. Кольядо
️️️️
А. Форес
73'
73'
Замена
М. Леаль
️️️️
И. Бенито
Желтая карточка
Х. Паскуаль
64'
62'
Замена
А. Арройо
️️️️
А. Петха
Замена
D. Requena
️️️️
R. Alonso
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
19
Pablo Íñiguez
(К)
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Rodrigo Alonso
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
14
Sergio Molina
(К)
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Вильярреал Б
13
Rubén Gómez Peris
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
4-3-1-2
30
Морро
16
Ланчи
19
3
3
21
6
4
Гарсия
10
Онтиверос
9
Форес
10
Паскуаль
4-3-1-2
1
Мартин
18
Петха
15
16
Пампин
5
21
16
Сампер
14
7
Бенито
24
Лобете
21
Шедлер
4
Гарсия
2
2
4
Гарсия
10
Паскуаль
22
22
10
Паскуаль
21
6
6
21
9
Форес
7
Кольядо
7
Кольядо
9
Форес
10
Онтиверос
9
9
10
Онтиверос
18
Петха
12
Арройо
12
Арройо
18
Петха
7
Бенито
2
Леаль
2
Леаль
7
Бенито
24
Лобете
11
Ньето
11
Ньето
24
Лобете
Остались в запасе
Вильярреал Б
ФК Андорра
13
Rubén Gómez Peris
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
7
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
7
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Вильярреал Б - ФК Андорра
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Ciudad Deportiva del Villarreal, Villarreal
Новости команд
Все
Вильярреал Б
ФК Андорра
Пике вступился за вратаря, после стыка с которым погиб испанский игрок
17 ноября
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
4 ноября
5
Пике вступился за вратаря, после стыка с которым погиб испанский игрок
17 ноября
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+