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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Вильярреал Б
Эйбар - Вильярреал Б: обзор матча 16 марта 2024
Эйбар
16.03.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 31 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал Б
37'
С. Леон
73'
J. Corpas (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Вильярреал Б
Замена
С. Альварес
️️️️
М. Сориано
83'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Стоичков
83'
74'
Замена
T. Geralnik
️️️️
A. Gelardo Vegara
ГОЛ с пенальти! 2:0!
J. Corpas
73'
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
У. Венцедор
69'
Замена
J. Corpas
️️️️
А. Акетче
68'
67'
Замена
У. Новоа
️️️️
Д. Кольядо
67'
Замена
Х. Паскуаль
️️️️
А. Форес
67'
Замена
A. Ferrari
️️️️
D. Requena
58'
Желтая карточка
D. Requena
Замена
Х. Баутиста
️️️️
С. Леон
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Леон
Пас отдал
М. Перейра
37'
33'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
Желтая карточка
М. Перейра
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Dani Tasende
(К)
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Rodrigo Alonso
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Вильярреал Б
13
Rubén Gómez Peris
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
4-3-1-2
13
Зидан
22
Гутьеррес
25
Беррокаль
23
Арбилья
23
Техеро
12
Венцедор
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
19
Стоичков
11
Леон
4-3-2-1
30
Морро
2
Альтимира
5
Лекович
3
3
21
6
6
7
Кольядо
10
Онтиверос
9
Форес
12
Венцедор
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
12
Венцедор
21
Сориано
6
Альварес
6
Альварес
21
Сориано
19
Стоичков
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
19
Стоичков
47
Акетче
17
17
47
Акетче
11
Леон
9
Баутиста
9
Баутиста
11
Леон
6
22
22
6
7
Кольядо
12
Новоа
12
Новоа
7
Кольядо
9
Форес
10
Паскуаль
10
Паскуаль
9
Форес
6
9
9
6
Остались в запасе
Эйбар
Вильярреал Б
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
13
Rubén Gómez Peris
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
8
Víctor Moreno
ЦП
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
8
Víctor Moreno
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Эйбар - Вильярреал Б
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
485
439
Сейвы
3
7
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Blazquez Sanchez, Spain
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
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Эйбар
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