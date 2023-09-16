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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Вильярреал Б
Уэска - Вильярреал Б: обзор матча 16 сентября 2023
Уэска
16.09.2023, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 6 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал Б
54'
M. Loureiro
90+2'
O. Sielva
15'
К. Гарсия
31'
Х. Онтиверос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Вильярреал Б
ГОЛ! 2:2!
O. Sielva
90'
+2
Желтая карточка
Х. Муньос
78'
76'
Замена
A. Ferrari
️️️️
Х. Паскуаль
Желтая карточка
К. Хашимото
74'
Замена
А. Канте
️️️️
Ж. Валентин
74'
Желтая карточка
С. Обенг
70'
68'
Замена
Ланчи
️️️️
А. Альтимира
68'
Замена
D. Requena
️️️️
R. Alonso
55'
Желтая карточка
А. Форес
Замена
Х. Муньос
️️️️
H. Vallejo
55'
Замена
К. Хашимото
️️️️
J. Mier
55'
ГОЛ! 1:2!
M. Loureiro
Пас отдал
O. Sielva
54'
Замена
Ж. Валентин
️️️️
R. Tresaco
46'
Желтая карточка
Х. Пулидо
35'
31'
ГОЛ! 0:2!
Х. Онтиверос
Пас отдал
Х. Паскуаль
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Гарсия
Пас отдал
Х. Онтиверос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
20
Самуэль Обенг
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Rodrigo Alonso
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
42
Кенто Хашимото
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
28
Абубакари Канте
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
14
Жерард Валентин
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
8
Víctor Moreno
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
2-2-1-5
25
Фернандес
15
5
Пулидо
2
Ньето
23
24
Мартинес
80
3
20
6
20
Обенг
4-2-1-3
30
Морро
2
Альтимира
3
5
дель Мораль
5
Лекович
21
4
Гарсия
10
Онтиверос
20
Дель Мораль
9
Форес
10
Паскуаль
6
42
Хашимото
42
Хашимото
6
Валентин
28
Канте
28
Канте
Валентин
80
11
Муньос
11
Муньос
80
20
14
Валентин
14
Валентин
20
2
Альтимира
16
Ланчи
16
Ланчи
2
Альтимира
21
6
6
21
10
Паскуаль
9
9
10
Паскуаль
Остались в запасе
Уэска
Вильярреал Б
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Икер Альварес
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
8
Víctor Moreno
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
8
Víctor Moreno
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Уэска - Вильярреал Б
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
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2022.01.27 09:26
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2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
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2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
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