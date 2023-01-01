Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
42
21
13
8
56
26
30
76
42
21
9
12
51
35
16
72
42
21
8
13
72
48
24
71
42
17
18
7
59
39
20
69
42
18
11
13
51
42
9
65
42
17
13
12
52
38
14
64
42
18
10
14
63
55
8
64
42
15
18
9
47
41
6
63
42
16
11
15
43
46
-3
59
42
16
10
16
50
54
-4
58
42
15
13
14
46
50
-4
58
42
15
12
15
38
39
-1
57
42
12
16
14
50
55
-5
52
42
14
10
18
37
50
-13
52
42
12
14
16
41
41
0
50
42
12
13
17
43
53
-10
49
42
11
16
15
36
33
3
49
42
12
11
19
40
53
-13
47
42
11
13
18
32
51
-19
46
42
10
13
19
35
53
-18
43
42
11
10
21
40
61
-21
43
42
11
10
21
32
51
-19
43
Команда
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
14
5
2
33
11
22
47
21
14
4
3
45
17
28
46
21
13
6
2
32
13
19
45
21
12
8
1
39
18
21
44
21
12
7
2
31
14
17
43
21
12
7
2
33
10
23
43
21
13
3
5
36
21
15
42
21
12
6
3
32
18
14
42
21
11
5
5
20
11
9
38
21
9
10
2
29
22
7
37
21
10
7
4
29
25
4
37
21
9
9
3
28
20
8
36
21
10
6
5
25
18
7
36
21
9
6
6
24
24
0
33
21
9
4
8
19
18
1
31
21
8
6
7
27
26
1
30
21
9
1
11
20
26
-6
28
21
7
6
8
20
18
2
27
21
5
11
5
15
18
-3
26
21
7
5
9
24
22
2
26
21
6
7
8
22
24
-2
25
21
5
7
9
17
20
-3
22
Команда
1
2
3
5
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
9
6
6
23
16
7
33
21
6
9
6
19
13
6
27
21
5
11
5
18
16
2
26
21
7
4
10
18
24
-6
25
21
7
4
10
27
31
-4
25
21
5
10
6
20
21
-1
25
21
6
6
9
21
29
-8
24
21
5
9
7
17
24
-7
24
21
5
9
7
17
19
-2
24
21
6
5
10
19
24
-5
23
21
6
5
10
18
28
-10
23
21
5
7
9
27
34
-7
22
21
6
3
12
17
28
-11
21
21
6
2
13
17
33
-16
20
21
4
7
10
20
25
-5
19
21
4
7
10
18
28
-10
19
21
4
5
12
13
27
-14
17
21
3
7
11
15
35
-20
16
21
3
7
11
22
35
-13
16
21
4
3
14
19
40
-21
15
21
2
6
13
13
33
-20
12
21
2
4
15
16
37
-21
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире