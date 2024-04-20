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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вильярреал Б - Расинг де Феррол
Вильярреал Б - Расинг де Феррол: обзор матча 20 апреля 2024
Вильярреал Б
20.04.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 36 тур
1 : 0
Завершен
Расинг де Феррол
76'
А. Форес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал Б - Расинг де Феррол
Замена
Д. Кольядо
️️️️
А. Форес
88'
Замена
D. Requena
️️️️
Х. Онтиверос
88'
83'
Замена
S. Merino
️️️️
Ф. Мансанара
Замена
R. Alonso
️️️️
D. Tasende
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Форес
Пас отдал
Х. Онтиверос
76'
Замена
Х. Паскуаль
️️️️
У. Новоа
73'
Желтая карточка
А. Альтимира
71'
59'
Замена
️️️️
Э. Пена
Желтая карточка
D. Tasende
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
19
Pablo Íñiguez
(К)
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Эбер Пена
(К)
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
22
Chuca
ЦП
8
Alex López
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Альварес
3
19
5
Лекович
20
Ромеро
6
Наварро
2
Альтимира
4
Гарсия
10
Онтиверос
12
Новоа
9
Форес
3-2-2-3
13
15
Кастро
14
16
Дельгадо
8
Берналь
16
Мансанара
22
Серрано
8
Пена
20
Хименес
14
Лосада
2
Куберо
3
21
21
3
10
Онтиверос
6
6
10
Онтиверос
9
Форес
7
Кольядо
7
Кольядо
9
Форес
12
Новоа
10
Паскуаль
10
Паскуаль
12
Новоа
16
Мансанара
9
9
16
Мансанара
Остались в запасе
Вильярреал Б
Расинг де Феррол
30
Мигель Анхель Морро
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
22
Chuca
ЦП
8
Alex López
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
22
Chuca
ЦП
8
Alex López
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Вильярреал Б - Расинг де Феррол
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
7
Офсайды
2
1
Количество передач
420
498
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Ciudad Deportiva del Villarreal, Villarreal
Новости команд
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Вильярреал Б
Расинг де Феррол
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
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