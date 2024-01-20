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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Вильярреал Б
Эспаньол - Вильярреал Б: обзор матча 20 января 2024
Эспаньол
20.01.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 23 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал Б
17'
М. Брейтуэйт
32'
М. Брейтуэйт (П)
38'
А. Форес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Вильярреал Б
90'
+1
Замена
A. Gelardo Vegara
️️️️
А. Дель Мораль
90'
+1
Замена
M. Sánchez
️️️️
Ланчи
Замена
Х. Грагера
️️️️
П. Лосано
86'
83'
Замена
D. Requena
️️️️
К. Гарсия
82'
Замена
A. Ferrari
️️️️
R. Alonso
Замена
К. Баре
️️️️
А. Агуадо
74'
73'
Желтая карточка
Ланчи
Замена
Б. Кейта
️️️️
П. Милья
73'
Замена
О. Хиль
️️️️
О. Эль-Хилали
65'
Замена
С. Санчес
️️️️
Э. Экспозито
64'
Желтая карточка
Ф. Калеро
55'
55'
Замена
Д. Кольядо
️️️️
Х. Паскуаль
45'
+1
Желтая карточка
Х. Паскуаль
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
45'
38'
ГОЛ! 2:1!
А. Форес
Пас отдал
Х. Онтиверос
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Брейтуэйт
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
О. Эль-Хилали
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
19
Pablo Íñiguez
(К)
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
29
Omar Sadik
ЦФ
Вильярреал Б
13
Rubén Gómez Peris
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
6
Daniel Requena
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
4-3-2-1
1
Пачеко
5
Оливан
21
Гомес
12
Калеро
23
Эль-Хилали
10
Лосано
18
Агуадо
8
Экспозито
7
Пуадо
11
Милья
22
Брейтуэйт
4-2-1-3
30
Морро
3
19
3
16
Ланчи
4
Гарсия
21
10
Онтиверос
20
Дель Мораль
10
Паскуаль
9
Форес
23
Эль-Хилали
27
Хиль
27
Хиль
23
Эль-Хилали
10
Лосано
20
Грагера
20
Грагера
10
Лосано
18
Агуадо
88
Баре
88
Баре
18
Агуадо
8
Экспозито
25
Санчес
25
Санчес
8
Экспозито
11
Милья
17
Кейта
17
Кейта
11
Милья
16
Ланчи
2
2
16
Ланчи
4
Гарсия
6
6
4
Гарсия
20
Дель Мораль
6
6
20
Дель Мораль
10
Паскуаль
7
Кольядо
7
Кольядо
10
Паскуаль
21
9
9
21
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал Б
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Rubén Gómez Peris
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал Б
2
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
495
403
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Стейдж Фронт
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