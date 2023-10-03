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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Вильярреал Б
Леванте - Вильярреал Б: обзор матча 03 октября 2023
Леванте
03.10.2023, вторник, 20:00
Испания. Сегунда, 9 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал Б
70'
Фабрисио
62'
Ланчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Вильярреал Б
Желтая карточка
С. Лосано
90'
+10
Желтая карточка
М. Булдини
90'
+9
90'
+7
Желтая карточка
D. Tasende
90'
+1
Желтая карточка
Х. Онтиверос
Замена
П. Мартинес
️️️️
Г. Кочорашвили
82'
81'
Замена
D. Tasende
️️️️
К. Ромеро
76'
Замена
К. Гарсия
️️️️
Х. Паскуаль
ГОЛ! 1:1!
Фабрисио
Пас отдал
Р. Бруге
70'
Замена
Р. Бруге
️️️️
К. Альварес
69'
62'
ГОЛ! 0:1!
Ланчи
Пас отдал
К. Ромеро
59'
Замена
R. Alonso
️️️️
D. Requena
59'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
А. Альтимира
59'
Замена
А. Форес
️️️️
A. Ferrari
Замена
О. Рей
️️️️
А. Алгобия
46'
Замена
Фабрисио
️️️️
А. Кантеро
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
7
Диего Кольядо
ЛВ
21
Rodrigo Alonso
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
4-3-2-1
1
Андрес
31
4
де ла Фуэнте
21
Рубен Везо
16
Валье
8
Кочорашвили
27
Алгобия
21
Лосано
21
Кантеро
8
Альварес
9
Булдини
3-2-2-3
1
Альварес
5
Лекович
20
Ромеро
16
Ланчи
2
Альтимира
3
6
6
9
10
Паскуаль
20
Дель Мораль
27
Алгобия
20
Рей
20
Рей
27
Алгобия
8
Кочорашвили
18
Мартинес
18
Мартинес
8
Кочорашвили
8
Альварес
7
Бруге
7
Бруге
8
Альварес
21
Кантеро
23
Фабрисио
23
Фабрисио
21
Кантеро
20
Ромеро
3
3
20
Ромеро
6
21
21
6
10
Паскуаль
4
Гарсия
4
Гарсия
10
Паскуаль
2
Альтимира
10
Онтиверос
10
Онтиверос
2
Альтимира
9
9
Форес
9
Форес
9
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал Б
25
Жоан Фемениас
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
30
Мигель Анхель Морро
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
7
Диего Кольядо
ЛВ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
7
Диего Кольядо
ЛВ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Леванте - Вильярреал Б
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
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