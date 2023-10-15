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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Вильярреал Б
Бургос - Вильярреал Б: обзор матча 15 октября 2023
Бургос
15.10.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 11 тур
3 : 2
Завершен
Вильярреал Б
50'
Матос
63'
А. Бермехо
89'
Г. Сьерра
75'
A. Ferrari
90+5'
A. Ferrari
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Вильярреал Б
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
A. Ferrari
Замена
А. Родригес
️️️️
Э. Савельич
90'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
М. Атьенса
90'
ГОЛ! 3:1!
Г. Сьерра
89'
87'
Желтая карточка
Х. Паскуаль
81'
Желтая карточка
A. Ferrari
76'
Замена
Д. Кольядо
️️️️
А. Дель Мораль
76'
Замена
D. Tasende
️️️️
К. Ромеро
Замена
А. Мартин
️️️️
D. Ojeda
76'
Замена
Г. Сьерра
️️️️
А. Бермехо
76'
75'
ГОЛ! 2:1!
A. Ferrari
64'
Замена
D. Requena
️️️️
Ланчи
64'
Замена
A. Ferrari
️️️️
А. Форес
ГОЛ! 2:0!
А. Бермехо
Пас отдал
К. Санчес
63'
59'
Желтая карточка
А. Форес
ГОЛ! 1:0!
Матос
Пас отдал
А. Бермехо
50'
40'
Замена
А. дель Мораль
️️️️
У. Перес
26'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
6
Raúl Navarro
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Бургос
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
11
Javi López-Pinto
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Вильярреал Б
13
Rubén Gómez Peris
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
4-1-1-4
13
Каро
6
18
24
Савельич
3
Матос
20
Атьенса
16
Санчес
21
99
95
Бермехо
4
Эльхесабаль
3-2-1-1-3
30
Морро
15
Перес
16
Ланчи
3
2
Альтимира
20
Ромеро
4
Гарсия
10
Онтиверос
9
Форес
10
Паскуаль
20
Дель Мораль
95
Бермехо
8
Сьерра
8
Сьерра
95
Бермехо
20
Атьенса
17
Гонсалес
17
Гонсалес
20
Атьенса
24
Савельич
17
Родригес
17
Родригес
24
Савельич
21
16
Мартин
16
Мартин
21
15
Перес
5
дель Мораль
5
дель Мораль
15
Перес
20
Ромеро
3
3
20
Ромеро
16
Ланчи
6
6
16
Ланчи
20
Дель Мораль
7
Кольядо
7
Кольядо
20
Дель Мораль
9
Форес
9
9
9
Форес
Остались в запасе
Бургос
Вильярреал Б
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
13
Rubén Gómez Peris
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Бургос - Вильярреал Б
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
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