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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Вильярреал Б
Эльденсе - Вильярреал Б: обзор матча 02 марта 2024
Эльденсе
02.03.2024, суббота, 16:00
Испания. Сегунда, 29 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал Б
38'
И. Чапела (П)
65'
Д. Думич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Вильярреал Б
Желтая карточка
Д. Хоркера
85'
79'
Замена
D. Requena
️️️️
R. Alonso
79'
Замена
A. Ferrari
️️️️
D. Tasende
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
73'
Замена
P. Capo
️️️️
Х. Ортуньо
73'
Замена
️️️️
С. Ортуньо
72'
ГОЛ! 2:0!
Д. Думич
65'
62'
Замена
К. Ромеро
️️️️
Х. Паскуаль
61'
Замена
У. Новоа
️️️️
A. Gelardo Vegara
Желтая карточка
С. Ортуньо
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Чапела
38'
Замена
A. Bernal
️️️️
М. Дауда
34'
Желтая карточка
Х. Ортуньо
31'
Замена
D. Poloni
️️️️
Мигелон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
21
Марк Матеу
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
24
Иван Чапела
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
4
Карло Гарсия
(К)
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
16
Ланчи
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Асевес
4
Думич
14
Мигелон
24
Тимор
17
18
Ортуньо
21
Матеу
15
Дауда
6
Эрнандес
11
Ортуньо
24
Чапела
4-3-1-2
1
Альварес
2
Альтимира
5
Лекович
3
3
6
4
Гарсия
21
7
Кольядо
10
Паскуаль
9
Форес
14
Мигелон
31
31
14
Мигелон
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
15
Дауда
21
21
15
Дауда
11
Ортуньо
18
18
11
Ортуньо
10
Паскуаль
20
Ромеро
20
Ромеро
10
Паскуаль
21
6
6
21
6
12
Новоа
12
Новоа
6
3
9
9
3
Остались в запасе
Эльденсе
Вильярреал Б
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
30
Мигель Анхель Морро
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Эльденсе - Вильярреал Б
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
13
Офсайды
2
2
Количество передач
319
492
Сейвы
1
4
Точность передач %
66
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
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1
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2025.04.29 15:21
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
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1 октября
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8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
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