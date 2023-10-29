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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Вильярреал Б
Леганес - Вильярреал Б: обзор матча 29 октября 2023
Леганес
29.10.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 13 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал Б
51'
С. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Вильярреал Б
Замена
О. Уренья
️️️️
Ф. Портильо
90'
+5
Желтая карточка
С. Сиссе
90'
+3
87'
Замена
T. Geralnik
️️️️
Х. Паскуаль
87'
Замена
R. Alonso
️️️️
Ланчи
Замена
С. Сиссе
️️️️
Д. Гарсия
78'
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Нею
77'
Желтая карточка
Х. Саэнс
76'
71'
Замена
А. Форес
️️️️
D. Requena
71'
Замена
A. Ferrari
️️️️
Д. Кольядо
ГОЛ! 1:0!
С. Гонсалес
Пас отдал
Ф. Портильо
51'
28'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Диего Гарсия
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
7
Диего Кольядо
ЛВ
6
Daniel Requena
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
20
Альберто Дель Мораль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Леганес
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Конде
4
Арамбарри
23
Саэнс
55
Гонсалес
15
Франкеса
91
Нею
21
Мирамон
8
Ундабаррена
20
Портильо
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
4-2-2-2
30
Морро
3
5
Лекович
3
16
Ланчи
6
4
Гарсия
10
Онтиверос
7
Кольядо
20
Дель Мораль
10
Паскуаль
9
Гарсия
8
Сиссе
8
Сиссе
9
Гарсия
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
20
Портильо
28
Уренья
28
Уренья
20
Портильо
16
Ланчи
21
21
16
Ланчи
10
Паскуаль
22
22
10
Паскуаль
6
9
Форес
9
Форес
6
7
Кольядо
9
9
7
Кольядо
Остались в запасе
Леганес
Вильярреал Б
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Икер Альварес
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Леганес - Вильярреал Б
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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