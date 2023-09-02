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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вильярреал Б - Картахена
Вильярреал Б - Картахена: обзор матча 02 сентября 2023
Вильярреал Б
02.09.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 4 тур
1 : 2
Завершен
Картахена
8'
А. Форес
71'
I. Ayllon
74'
А. Ортуньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал Б - Картахена
Замена
D. Requena
️️️️
К. Гарсия
84'
Замена
F. Blanco
️️️️
А. Дель Мораль
84'
84'
Замена
Кико
️️️️
Х. Аламо
79'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
А. Ортуньо
76'
Желтая карточка
А. Ортуньо
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Ортуньо
71'
ГОЛ! 1:1!
I. Ayllon
Пас отдал
А. Ортуньо
Замена
R. Alonso
️️️️
Х. Паскуаль
70'
Замена
T. Geralnik
️️️️
Х. Онтиверос
70'
Замена
A. Ferrari
️️️️
А. Форес
70'
60'
Замена
И. Янссон
️️️️
Т. Аларкон
60'
Замена
Д. Мусто
️️️️
Г. Верду
45'
Желтая карточка
Г. Верду
Желтая карточка
А. Дель Мораль
38'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Форес
Пас отдал
К. Ромеро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
8
Эктор Эвел
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Вильярреал Б
13
Rubén Gómez Peris
ВР
19
Pablo Íñiguez
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
36
Djakaria Barro
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Давид Феррейро
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
4-1-2-3
1
Альварес
20
Ромеро
5
дель Мораль
3
2
Альтимира
4
Гарсия
10
Онтиверос
11
Акомах
10
Паскуаль
9
Форес
20
Дель Мораль
4-1-1-1-3
13
Мартинес
5
Верду
4
Алкала
3
Фонтан
16
Сола
6
Аларкон
8
Эвел
20
Искьердо
11
Де Леон
9
Ортуньо
8
Аламо
4
Гарсия
6
6
4
Гарсия
10
Онтиверос
22
22
10
Онтиверос
10
Паскуаль
21
21
10
Паскуаль
9
Форес
9
9
9
Форес
20
Дель Мораль
22
22
20
Дель Мораль
8
Аламо
22
Кико
22
Кико
8
Аламо
6
Аларкон
21
Янссон
21
Янссон
6
Аларкон
9
Ортуньо
12
Нарваэс
12
Нарваэс
9
Ортуньо
5
Верду
18
Мусто
18
Мусто
5
Верду
Остались в запасе
Вильярреал Б
Картахена
13
Rubén Gómez Peris
ВР
19
Pablo Íñiguez
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
Главный тренер
Мигель Альварес
13
Raúl Lizoain
ВР
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
36
Djakaria Barro
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Давид Феррейро
ПВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
19
Pablo Íñiguez
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
36
Djakaria Barro
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Давид Феррейро
ПВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Вильярреал Б - Картахена
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
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Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
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