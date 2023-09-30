Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вильярреал Б - Алькоркон
Вильярреал Б - Алькоркон: обзор матча 30 сентября 2023
Вильярреал Б
30.09.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 8 тур
2 : 2
Завершен
Алькоркон
25'
D. Requena
49'
Х. Онтиверос (П)
16'
Д. Соуза
34'
Х. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал Б - Алькоркон
79'
Замена
Ó. Rivas
️️️️
Я. Брайс
79'
Замена
J. Artola
️️️️
Х. Гонсалес
Замена
A. Ferrari
️️️️
А. Форес
78'
Замена
А. Альтимира
️️️️
Ланчи
68'
58'
Желтая карточка
Я. Брайс
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Онтиверос
49'
45'
Желтая карточка
Х. Кастро
44'
Желтая карточка
Х. Гонсалес
34'
ГОЛ! 1:2!
Х. Гонсалес
Желтая карточка
D. Requena
33'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
30'
ГОЛ! 1:1!
D. Requena
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соуза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Daniel Requena
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
3
Dani Tasende
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
10
Juanma Bravo
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
27
Eric Gómez
ЦФ
4-2-1-3
1
Альварес
16
Ланчи
5
дель Мораль
20
Ромеро
5
Лекович
6
4
Гарсия
10
Онтиверос
9
Форес
10
Паскуаль
20
Дель Мораль
1-3-5
1
Руис
4
Кастро
88
Брайс
5
Москера
11
Гонсалес
6
89
Соуза
7
Аддаи
19
22
16
Ланчи
2
Альтимира
2
Альтимира
16
Ланчи
9
Форес
9
9
9
Форес
88
Брайс
4
4
88
Брайс
11
Гонсалес
21
21
11
Гонсалес
Остались в запасе
Вильярреал Б
Алькоркон
30
Мигель Анхель Морро
ВР
3
Dani Tasende
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
7
Диего Кольядо
ЛВ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
10
Juanma Bravo
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
27
Eric Gómez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
3
Dani Tasende
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
7
Диего Кольядо
ЛВ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
10
Juanma Bravo
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
27
Eric Gómez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Вильярреал Б - Алькоркон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Новости команд
Все
Вильярреал Б
Алькоркон
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+