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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Алькоркон
Леванте - Алькоркон: обзор матча 26 мая 2024
Леванте
26.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 41 тур
0 : 2
Завершен
Алькоркон
79'
В. Гарсия
90+3'
Д. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Алькоркон
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Соуза
Пас отдал
В. Гарсия
89'
Желтая карточка
J. Lara
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Фабрисио
84'
83'
Замена
D. Morillas
️️️️
J. Bravo
79'
ГОЛ! 0:1!
В. Гарсия
Пас отдал
J. Lara
70'
Замена
J. Lara
️️️️
П. Москера
Желтая карточка
А. Муньос
67'
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
П. Мартинес
62'
61'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Ф. Вико
Желтая карточка
П. Мартинес
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
5
Педро Москера
(К)
ЦП
19
Феде Вико
АП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Алькоркон
29
Eric Callis
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Андрес
4
де ла Фуэнте
14
Кабельо
16
Валье
20
Рей
18
Мартинес
21
Кантеро
8
Альварес
7
Бруге
23
Фабрисио
21
Гарсия
3-1-2-4
1
Руис
4
Кастро
4
5
Чема
5
Москера
11
Гонсалес
19
Вико
22
7
Аддаи
10
17
Гарсия
18
Мартинес
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
18
Мартинес
23
Фабрисио
20
Ибаньес
20
Ибаньес
23
Фабрисио
5
Москера
15
15
5
Москера
10
3
3
10
19
Вико
89
Соуза
89
Соуза
19
Вико
Остались в запасе
Леванте
Алькоркон
25
Жоан Фемениас
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
29
Eric Callis
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Остались в запасе
29
Eric Callis
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Леванте - Алькоркон
2
1
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
6
Нарушения
10
10
Офсайды
1
3
Количество передач
514
329
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
8
9
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Посещаемость:
13864 из 25354 зрителей (54%)
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