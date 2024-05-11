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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Алькоркон
Расинг де Феррол - Алькоркон: обзор матча 11 мая 2024
Расинг де Феррол
11.05.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 39 тур
2 : 1
Завершен
Алькоркон
63'
Х. Сене
86'
Н. Серрано
82'
J. Pérez Mateo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Алькоркон
89'
Замена
K. Obieta
️️️️
Х. Кастро
ГОЛ! 2:1!
Н. Серрано
86'
82'
ГОЛ! 1:1!
J. Pérez Mateo
Пас отдал
Ф. Вико
77'
Замена
Ф. Вико
️️️️
П. Москера
ГОЛ! 1:0!
Х. Сене
Пас отдал
Э. Пена
63'
Замена
M. Justo
️️️️
А. Хименес
59'
Замена
Э. Пена
️️️️
C.
59'
Замена
E. Clemente
️️️️
Д. Кастро
46'
43'
Красная карточка
Чема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Alex López
(К)
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
22
Chuca
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
5
Педро Москера
(К)
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
19
Christian Borrego
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
15
Javier Lara
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
89
Диего Соуза
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
3-3-1-3
13
14
15
Кастро
22
8
8
Берналь
22
22
Серрано
14
Лосада
20
Хименес
2
Куберо
3-2-1-4
1
Руис
4
Кастро
5
Чема
6
Кинтилья
8
5
Москера
11
Гонсалес
17
Гарсия
33
Санка
22
19
15
Кастро
5
5
15
Кастро
22
8
Пена
8
Пена
22
10
Сене
10
Сене
20
Хименес
9
9
20
Хименес
5
Москера
19
Вико
19
Вико
5
Москера
4
Кастро
21
21
4
Кастро
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Алькоркон
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
33
Lucas Anacker
ВР
15
Javier Lara
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
15
Javier Lara
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Расинг де Феррол - Алькоркон
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
11
Офсайды
2
1
Количество передач
495
286
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
Новости команд
Все
Расинг де Феррол
Алькоркон
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
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