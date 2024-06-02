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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Бургос
Алькоркон - Бургос: обзор матча 02 июня 2024
Алькоркон
02.06.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 42 тур
1 : 1
Завершен
Бургос
53'
Д. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Бургос
Замена
J. Garrido
️️️️
Ф. Вико
88'
59'
Замена
М. Муньос
️️️️
Х. Монтиэль
59'
Замена
А. Бермехо
️️️️
D. Ojeda
59'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Ф. Ниньо
ГОЛ! 1:0!
Д. Соуза
Пас отдал
Ф. Вико
53'
46'
Замена
У. Эльхесабаль
️️️️
A. Córdoba Querejeta
Замена
Д. Соуза
️️️️
Х. Гонсалес
46'
Замена
И. Бильбао
️️️️
В. Гарсия
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
4
Хави Кастро
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
6
Jean-Sylvain Babin
(К)
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Бургос
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
(К)
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
9
Хони Монтиэль
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
16
Курро Санчес
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Алькоркон
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
32
Israel García
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
Бургос
4
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
22
Мумо Муньос
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
30
Lucas Ricoy
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
2-2-2-4
1
Руис
29
4
Кастро
15
21
19
Вико
11
Гонсалес
6
10
17
Гарсия
3
3-3-2-3
12
Арройо
18
8
Сьерра
9
Монтиэль
20
Атьенса
22
Санкрис
16
Санчес
16
Мартин
14
Ниньо
21
1
17
Гарсия
24
Бильбао
24
Бильбао
17
Гарсия
11
Гонсалес
89
Соуза
89
Соуза
11
Гонсалес
19
Вико
28
28
19
Вико
18
4
Эльхесабаль
4
Эльхесабаль
18
9
Монтиэль
22
Муньос
22
Муньос
9
Монтиэль
21
95
Бермехо
95
Бермехо
21
14
Ниньо
99
99
14
Ниньо
Остались в запасе
Алькоркон
Бургос
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
32
Israel García
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
18
Saúl del Cerro
ЦП
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Остались в запасе
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
32
Israel García
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
Остались в запасе
18
Saúl del Cerro
ЦП
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Алькоркон - Бургос
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
3
Офсайды
3
0
Количество передач
396
586
Сейвы
8
4
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
11
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Santo Domingo, Alcorcon
Новости команд
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Алькоркон
Бургос
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
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2017.01.24 23:07
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2025.09.03 16:29
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