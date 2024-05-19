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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Вальядолид
Алькоркон - Вальядолид: обзор матча 19 мая 2024
Алькоркон
19.05.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 40 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
14'
Ф. Вико
66'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Вальядолид
Замена
K. Obieta
️️️️
В. Гарсия
85'
Замена
Д. Соуза
️️️️
П. Москера
85'
78'
Замена
Э. Бойомо
️️️️
Х. Санчес
Замена
J. Lara
️️️️
Ф. Вико
72'
71'
Желтая карточка
I. Sala
71'
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
68'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
Л. Оливейра
68'
Замена
I. Sala
️️️️
А. Негредо
68'
Замена
С. Биук
️️️️
И. Санчес
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пас отдал
В. Месегер
Желтая карточка
Ф. Вико
57'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
36'
32'
Желтая карточка
Х. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вико
14'
Замена
J. Bravo
️️️️
J. Pérez Mateo
14'
4'
Желтая карточка
Л. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
4
Хави Кастро
ЦЗ
5
Педро Москера
(К)
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
19
Феде Вико
АП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
22
I. Lopez
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
21
K. Obieta
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
92
Isra Sala
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-2-2-3
1
Руис
6
Кинтилья
4
4
Кастро
5
Москера
8
19
Вико
11
Гонсалес
17
Гарсия
7
Аддаи
22
3-2-2-1-2
1
Масип
15
Санчес
5
Таррега
2
Оливейра
2
Перес
18
Эскудеро
23
Месегер
6
Мончу
10
Санчес
18
Моро
21
Негредо
19
Вико
15
15
19
Вико
17
Гарсия
21
21
17
Гарсия
5
Москера
89
Соуза
89
Соуза
5
Москера
8
10
10
8
15
Санчес
22
Бойомо
22
Бойомо
15
Санчес
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
2
Оливейра
17
де ла Хос
17
де ла Хос
2
Оливейра
10
Санчес
79
Биук
79
Биук
10
Санчес
21
Негредо
92
92
21
Негредо
Остались в запасе
Алькоркон
Вальядолид
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Алькоркон - Вальядолид
2
3
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
39
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
11
Офсайды
2
0
Количество передач
264
213
Сейвы
4
9
Точность передач %
72
162
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Raul Martin Gonzalez Frances, Spain
Стадион:
Santo Domingo, Alcorcon
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