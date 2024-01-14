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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Вильярреал Б
Картахена - Вильярреал Б: обзор матча 14 января 2024
Картахена
14.01.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 22 тур
4 : 1
Завершен
Вильярреал Б
57'
А. Ортуньо (П)
69'
А. Дель Мораль (АГ)
72'
Х. Нарваэс
82'
Т. Аларкон
38'
Х. Онтиверос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Вильярреал Б
90'
Замена
A. Gelardo Vegara
️️️️
Ланчи
Замена
M. Diallo
️️️️
Т. Аларкон
87'
Замена
Х. Аламо
️️️️
А. Родригес
87'
84'
Замена
D. Requena
️️️️
К. Гарсия
83'
Замена
A. Ferrari
️️️️
Х. Паскуаль
ГОЛ! 4:1!
Т. Аларкон
82'
76'
Замена
Д. Кольядо
️️️️
R. Alonso
Замена
М. Рико
️️️️
А. Ортуньо
75'
ГОЛ! 3:1!
Х. Нарваэс
Пас отдал
Х. Искьердо
72'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Дель Мораль
69'
Желтая карточка
Т. Аларкон
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ортуньо
57'
39'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Онтиверос
Желтая карточка
М. Мартинес
37'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Л. Муньос
33'
15'
Желтая карточка
R. Alonso
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
19
Pablo Íñiguez
(К)
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Rodrigo Alonso
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
41
Mamadou Diallo
ЦФ
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
6
Daniel Requena
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
3-1-1-1-4
13
Мартинес
14
Калеро
5
Верду
4
Алкала
6
Аларкон
17
Родригес
20
Искьердо
18
Мусто
10
9
Ортуньо
8
Муньос
4-2-1-3
1
Альварес
19
3
16
Ланчи
5
Лекович
21
4
Гарсия
10
Онтиверос
20
Дель Мораль
9
Форес
10
Паскуаль
9
Ортуньо
17
Рико
17
Рико
9
Ортуньо
17
Родригес
8
Аламо
8
Аламо
17
Родригес
8
Муньос
12
Нарваэс
12
Нарваэс
8
Муньос
6
Аларкон
41
41
6
Аларкон
4
Гарсия
6
6
4
Гарсия
16
Ланчи
6
6
16
Ланчи
21
7
Кольядо
7
Кольядо
21
10
Паскуаль
9
9
10
Паскуаль
Остались в запасе
Картахена
Вильярреал Б
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Картахена - Вильярреал Б
2
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
14
12
Офсайды
3
2
Количество передач
345
422
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Новости команд
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Картахена
Вильярреал Б
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
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