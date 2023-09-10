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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Вильярреал Б
Расинг де Феррол - Вильярреал Б: обзор матча 10 сентября 2023
Расинг де Феррол
10.09.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 5 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал Б
52'
К. Висенте (П)
31'
Х. Онтиверос
60'
А. Форес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Вильярреал Б
Замена
М. Дельгадо
️️️️
К. Висенте
88'
85'
Замена
A. Gelardo Vegara
️️️️
К. Гарсия
85'
Замена
V. Moreno
️️️️
А. Альтимира
Замена
А. Хименес
️️️️
S. Merino
84'
Желтая карточка
С. Куберо
81'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Э. Пена
76'
Желтая карточка
Х. Берналь
73'
67'
Замена
Ланчи
️️️️
R. Alonso
67'
Замена
D. Requena
️️️️
Х. Паскуаль
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Форес
Пас отдал
К. Ромеро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Висенте
52'
38'
Желтая карточка
А. Дель Мораль
31'
ГОЛ! 0:1!
Х. Онтиверос
23'
Желтая карточка
R. Alonso
Желтая карточка
Э. Пена
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
14
Jon Garcia
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Rodrigo Alonso
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Вильярреал Б
13
Rubén Gómez Peris
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
3-2-5
13
14
5
22
7
Висенте
8
Берналь
9
10
Сене
8
Пена
14
Лосада
2
Куберо
4-2-1-3
30
Морро
2
Альтимира
5
дель Мораль
20
Ромеро
5
Лекович
21
4
Гарсия
10
Онтиверос
9
Форес
10
Паскуаль
20
Дель Мораль
7
Висенте
16
Дельгадо
16
Дельгадо
7
Висенте
8
Пена
16
Мансанара
16
Мансанара
8
Пена
9
20
Хименес
20
Хименес
9
21
16
Ланчи
16
Ланчи
21
2
Альтимира
8
8
2
Альтимира
10
Паскуаль
6
6
10
Паскуаль
4
Гарсия
6
6
4
Гарсия
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Вильярреал Б
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
15
Давид Кастро
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
13
Rubén Gómez Peris
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
15
Давид Кастро
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
22
Tiago Geralnik
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Расинг де Феррол - Вильярреал Б
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
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Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
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